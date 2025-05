Montilivi pone a prueba la fe del Mallorca

El Mallorca afronta esta noche otro partido a cara o cruz en la lucha por abordar una posición europea de aquí a que finalice la temporada. El conjunto de Jagoba Arrasate se enfrenta al Girona en el estadio de Montilivi ( 21.00 horas, IB3 Televisió, Gol Play y DAZN) en uno de esos encuentros calificados de trampa por la apariencia de asequibles, pero que entrañan una enorme dificultad. El equipo de Míchel ha pagado los excesos de la Champions en un aviso muy serio para el Mallorca en caso de que se clasifique para Europa. El conjunto catalán afronta el encuentro desde la antesala del vagón de cola, a solo tres puntos de Las Palmas, que delimita el descenso. De hecho, los cuatro de abajo parecen empeñados en bajar, pero uno de ellos no lo hará.

El Mallorca llega al encuentro con la baja de Robert Navarro, mantiene también las de Morlanes y Abdón y se une Valery, por eso de la cláusula de penalización. Las buenas noticias pasan por la recuperación y regreso a la lista de convocados de Vedat Muriqi y Asano para ayudar a sacar adelante un encuentro que debe ganarse para seguir con pulso en esta montaña rusa en la que se ha convertido la zona media alta de la clasificación.

El Girona por su parte continúa sin poder contar con Bryan Gil, que sigue en la enfermería. Abel Ruiz es duda porque las molestias físicas siguen mermándole su potencial. En el Mallorca además de recuperar a dos de sus lesionados, las buenas noticias las protagonizan Dani Rodríguez y Pablo Maffeo, ausentes del último encuentro al tener que cumplir ciclo de amarillas. Ambos serán dos alternativas más para un Jagoba Arrasate que empieza a tener algo más de claridad para poder confeccionar el once y a su vez disponer de mayores alternativas en el banquillo.

El encuentro es opuesto en cuanto a los objetivos de ambos equipos, la presión por meterse en Europa no es ni mucho menos la misma por no descender y mientras la primera no te atenaza ni supone que el miedo o el temor aplaquen las ideas de los futbolistas, en el caso del Girona, el pánico a no ganar se entremezcla con la terrible sensación de paso atrás si se pierde. Y eso, en su situación, es aumentar el dramatismo que ya de por sí es elevado.

Cuando te juegas el descenso el atrevimiento deja de darse de forma tan continua y aumenta la necesidad de ser prudentes, de no precipitarse más de la cuenta, de preferir guardar las espaldas que no irse a la aventura. Porque en esta Liga donde los tres últimos no levantan cabeza, incluso un punto para el once de Míchel podía no ser malo. Pero evidentemente es un paso demasiado corto.

Como corto puede ser también el paso que dé el Mallorca en su cruzada europea. La estrechez de la clasificación te permite engancharte rápido en caso de ganar, pero pierdes mucho de lo conseguido si no lo haces. Esta es la realidad. Greif regresará al once titular pese al gran encuentro disputado por Leo Román ante el Barcelona. En defensa regresará Maffeo para armar una zaga donde también estarán Valjent, Raíllo, Copete y Mojica; Samu, Darder y Dani armarán la zona ancha con Muriqi y Larin en la zona más adelantada.

Es una posibilidad real de once titular siempre con alguna variante que puede estar en quitar al canadiense y fortalecer más la zona ancha arriesgando, por ejemplo, con Asano, saliendo desde algo más atrás por la derecha. Es un partido para ganar y esperar un fin de semana más. De perder las opciones europeas van a reducirse por el simple hecho de que de cada vez queda menos para que finalice la temporada.