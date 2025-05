Míchel: «Si algún jugador no está preparado que lo diga y estará fuera»

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha recordado este fin de semana, antes de la visita del Mallorca, que «si algún jugador no está preparado o piensa que los demás no son buenos que lo diga y estará fuera del equipo». «Ahora no necesito jugadores con ego. El ego es malo, hace daño, porque mira al futuro y al pasado, nunca al presente. Y necesito gente que esté en el presente», ha señalado Míchel.

El técnico ha explicado que el empate contra el Leganés (1-1), con un gol en el tiempo añadido, fue «un golpe duro», pero ha insistido en que «ya está superado» y que este lunes el equipo buscará «una victoria importantísima» para romper la mala racha. Ya son diez jornadas sin ganar, pero Míchel ha recalcado que el equipo no debe «mirar atrás, sino hacia adelante» y no debe fijarse en los rivales por la permanencia, sino en alcanzar los 42 puntos. «Con 42 puntos estás en Primera en el 95% de los casos. Tenemos que llegar a 42 puntos y ya está. No sé quien estará abajo, pero nosotros no. Son 42 puntos y ya está», ha añadido. Míchel también ha reivindicado que la plantilla está «preparada» para afrontar estas últimas cinco jornadas y es capaz de «ganar a cualquier rival» y a la vez ha pedido «un paso adelante» y una agresividad, energía y mentalidad «top» para afrontar el partido contra el Mallorca. Además ha remarcado que uno de los grandes objetivos del equipo pasa por la faceta defensiva porque ya son once jornadas seguidas encajando y la mitad de los goles han llegado en transiciones. También ha explicado que el delantero Abel Ruiz ya debería estar recuperado y que el centrocampista Donny van de Beek será baja por unas molestias en un tendón e incluso podría tener que pasar por el quirófano. En este sentido, con varios futbolistas de baja por lesión y hasta seis apercibidos, el entrenador madrileño ha hecho la rueda de prensa dos días antes del partido y no uno como siempre en los partidos de Montilivi para poder ver el encuentro del filial in situ. Míchel ha avisado que el Mallorca es «un equipazo» con un entrenador, Jagoba Arrasate, «top» y será «un partido difícil y complicado», pero se ha mostrado convencido de las posibilidades de vencer.