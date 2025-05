Oportunidad en Montilivi

El Mallorca tiene una gran oportunidad para seguir en la lucha por entrar en Europa. El equipo de Jagoba Arrasate se conjura para intentar el asalto de Montilivi mañana y agrandar la brecha de un Girona que arrancó el curso con los fastos de la Champions League y que llega a las últimas curvas con el peligro del descenso en el horizonte.

El conjunto dirigido por Míchel acumula más de dos meses sin conocer la victoria y ha pasado de vivir en zona de nadie a complicarse la supervivencia en la máxima categoría, apenas un año después de acaparar portadas y elogios por su clasificación para disputar la máximo competición continental. Pero aquella historia idílica ya forma parte del pasado y el Girona recibirá mañana al Mallorca con la soga al cuello. Su última victoria fue a comienzos de febrero, cuando se impuso 2-1 a Las Palmas.

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró que «si algún jugador no está preparado o piensa que los demás no son buenos que lo diga y estará fuera del equipo». «Ahora no necesito jugadores con ego. El ego es malo, hace daño, porque mira al futuro y al pasado, nunca al presente. Y necesito gente que esté en el presente», ha señalado Míchel. El técnico ha explicado que el empate contra el Leganés (1-1), con un gol en el tiempo añadido, fue «un golpe duro», pero ha insistido en que «ya está superado» y que este lunes el equipo buscará «una victoria importantísima» para romper la mala racha.

Ya son diez jornadas sin ganar, pero Míchel ha recalcado que el equipo no debe «mirar atrás, sino hacia adelante» y no debe fijarse en los rivales por la permanencia, sino en alcanzar los 42 puntos. «Con 42 puntos estás en Primera en el 95% de los casos. Tenemos que llegar a 42 puntos y ya está. No sé quien estará abajo, pero nosotros no. Son 42 puntos y ya está», ha añadido.

Míchel también ha reivindicado que la plantilla está «preparada» para afrontar estas últimas cinco jornadas y es capaz de «ganar a cualquier rival».