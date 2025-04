Pablo Maffeo: «Los jugadores del Real Madrid son irrespetuosos»

El defensa del Real Mallorca, Pablo Maffeo, ha calificado a los futbolistas del Real Madrid de «irrespetuosos». En declaraciones a Radio Marca Baleares, el lateral del club bermellón ha sido interrogado por el Real Madrid ya que el defensa ha protagonizado durante estos últimos encuentros varias situaciones polémicas con algunos de sus futbolistas, especialmente con Vinicius.

A la pregunta de Marc Requini si le cae o no bien los jugadores del Real Madrid, Maffeo fue claro: «No me caen bien porque a mi manera de ver son irrespetuosos, no te digo que lo sean, pero por las experiencias que yo he tenido han sido irrespetuosos», aseguró el defensa rojillo.

El lateral indicó que su estado de ánimo «no depende de si gana el Real Madrid o no» y afirmó que en una final entre el Barça y el equipo blanco «quiero que gane el Barça, pero contra el Arsenal si pasaba el Madrid, felicidades, no me afecto y eso que tengo amigos que son del Real Mardrid», afirmó el defensa del Real Mallorca.

Interrogado sobre si se considera o no antimadridista, Pablo contestó que no. «Me da igual. Cuando yo quiero salir en Marca salgo en Marca y cuando quiero salir en La Vanguardia salgo, hago un gesto y salgo. No soy antimadridista, pero no me caen bien tampoco es un secreto, no me caen bien los jugadores del Real Madrid, no el Real Madrid», explicó Maffeo

El Real Mallorca todavía tiene que visitar el estadio Santiago Bernabéu, concretamente en la jornada 36 de Liga después de jugar este lunes contra el Girona y el 10 de mayo ante el Valladolid. El 14 de mayo tocará rendir visita a los hombres de Ancelotti.

Por otra parte, el lateral habló también de su situación personal en el club. «Estoy muy bien. Este año puedo decir que sí me gustaría renovar (ampliar su contrato). Vuelvo a ser feliz, he encontrado estabilidad y tengo una relación sentimental. Pero esto ya depende de Ortells (el director deportivo). Si no me quiere renovar, me iré con un gran recuerdo»