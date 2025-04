Leo Román, objeto de deseo

Cuarenta y ocho horas después de su actuación en Montjuic, una exhibición ante el Barcelona que ha tenido una gran repercusión y en la que batió el récord de paradas de un portero en la presente temporada, Leo Román se ha situado en el punto de mira y varios son los clubes que han preguntado por su situación. Uno de los equipos más interesados en firmar al portero ibicenco en el Espanyol. La más que posible salida de su guardameta titular, Joan García, uno de los porteros más cotizados de la Liga, propiciará un movimiento en esa demarcación que puede salpicar al Mallorca y a Leo Román.

El portero mallorquinista, a través de su representante, ya ha rechazado la oferta de renovación presentada hace unos meses por Pablo Ortells y, en sus declaraciones tras el encuentro disputado en Barcelona, en las que culpó a la gestión del club de su situación y sus pocas oportunidades, ya dejó entrever que no se encuentra a gusto en la entidad. Su intención pasa por ser traspasado este verano porque no quiere vivir otra temporada como la actual, en la que Dominik Greif ha sido el portero escogido por Jagoba Arrasate.

El club balear, cuya idea inicial era la de poner en el escaparate al internacional eslovaco -que tampoco ha aceptado la oferta de renovación-, para abrirle las puertas este verano en forma de traspaso, deberá improvisar ahora una nueva vía. Leo Román también acaba contrato en 2026 y su cláusula de rescisión está entre los 10 y los 15 millones de euros. El portero ibicenco, que recaló en la Isla hace un lustro con la carta de libertad procedente de la Penya Deportiva para incorporarse al filial, se reivindicó el pasado martes por partido doble. Primero en el campo con una actuación memorable y después con las explosivas declaraciones contra los gestores de la SAD balear.

El hecho de que acabe contrato al finalizar la próxima temporada y que haya expresado su descontento, en varias ocasiones, con su situación, es conocido por los clubes que se han interesado por su situación, que apostarán por la negociación y no por abonar el importe íntegro de la cláusula. Se habla de una oferta inicial de los interesados de entre los 5 y los 8 millones de euros. El Mallorca, que no se ha pronunciado al respecto y se remite al próximo verano para volver a analizar el caso de la portería, se encuentra a la espera de los acontecimientos, aunque obviamente que es consciente del buen cartel que tiene Leo Román y del aumento exponencial de su cotización tras el festival de paradas que realizó en Montjuic.

Además del Espanyol, el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés son los otros clubes interesados en Leo Román, un guardameta que todavía no ha cumplido los 25 años y al que el partido frente al líder ha puesto en el escaparate. En el caso del conjunto vigués se está hablando de la renovación de Vicente Guaita, de 38 años y titular indiscutible, aunque busca un portero que le pueda discutir esa plaza, por la que esta campaña apenas ha podido aspirar Iván Villar, con contrato hasta 2027 y que saldría cedido. El nombre de Leo Román encaja perfectamente dentro de la filosofía del Celta, que piensa en un portero de futuro para que pueda tomar el relevo del meta valenciano.

Otra de las incógnitas que planean ahora apunta a Jagoba Arrasate. El técnico de Berriatua ha apostado por Greif como titular, después de las rotaciones de comienzos de temporada, y ahora deberá tomar una decisión: mantener a Leo Román tras su gran partido ante el Barcelona y devolver al once al meta eslovaco. La respuesta no se conocerá hasta el próximo 5 de mayo -este fin de semana no hay Liga en Primera por la disputa de la final de la Copa del Rey- en Montilivi ante un Girona que se ha metido en problemas clasificatorios y que pelea por su supervivencia en la máxima categoría.