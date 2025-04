Leo Román: una exhibición con mensaje

Es el hombre del día. Su portentosa actuación en Montjuic ha traspasado fronteras. Batir el récord de paradas, con una docena de intervenciones, en un escaparate como el feudo del Barcelona le ha situado en el foco mediático. Los directores deportivos de una cantidad notable de clubes ya le han subrayado en rojo de cara al próximo curso. Leonardo Román Riquelme (Ibiza, 2000) ha escogido el mejor día para reivindicarse... aunque detrás de este éxito también existe una cara B. Mientras el eco de su actuación todavía resonaba en el ambiente y su nombre recorría todas las tertulias, Leo Román aprovechó su presencia ante los medios para enviar un dardo directo a la línea de flotación de la entidad. El meta ibicenco no dudó en culpar a los gestores del Real Mallorca de su situación, del ostracismo en el que se encontraba desde el pasado 3 de enero, cuando defendió la portería isleña en el partido copero ante el Pontevedra.

«No estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Hoy (por el martes) se puede ver que mi situación igual no es la que tocaba, no por mi compañero, sino por la gestión del club», apuntaba el portero en los micrófonos de Movistar+ nada más finalizar el encuentro. Pero lejos de suavizar el discurso, Román no se mordió la lengua en los medios oficiales del club. «Al final es complicado porque llevo meses sin jugar. Intento estar concentrado y muy metido en los entrenamientos para aprovechar las oportunidades y demostrar a la gente de puertas para fuera porque de puertas para dentro no tendría que haber ninguna duda, de que mi situación es un poco… No sé como clasificarla la verdad», subrayó.

Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026 -es decir al término de la próxima temporada-, Leo Román no ha aceptado las ofertas de renovación que le ha presentado el club y considera que ese es el motivo principal de su anonimato en los últimos meses.

La idea de la entidad pasaba por vender a Dominik Greif al término de la presente temporada y entregar toda su confianza en Leo Román. Sin embargo, sus negativas a la hora de afrontar su renovación y ahora las explosivas declaraciones del pasado martes, justo después de cuajar una actuación extraordinario, complican especialmente una situación que supone una patata caliente para Pablo Ortells.

Román es uno de los futbolistas peor pagados de la plantilla, con una ficha de unos 375.000 euros por temporada (en Segunda percibía 270.000 euros) y una cláusula que era de 10 millones de euros, pero que ahora se mueve más cerca de los 15, un chollo para cualquier club de Primera.

La historia con el Mallorca del meta ibicenco, que es hijo de Vicente Román, técnico del Portmany hasta el pasado mes, viene de lejos. Cuando apenas contaba con 17 años, el Mallorca intentó su fichaje, pero el portero se quedó en la Penya Deportiva Santa Eulària tras el ascenso a División de Honor. Era el curso 2017-18 y Román encajó más de 100 goles. El Mallorca firmó a su primo Mario Riquelme, que ahora milita en el CD Ibiza de Segunda RFEF. Al curso siguiente milita en Tercera con el San Rafael y en la 19-20 debuta en Segunda B con la Penya.

Entonces, con Sergio Vallecillo como director de cantera y Javier Recio como director deportivo, el Mallorca lo firma gracias al informe de Carlos Paniza. Llega libre, a coste cero, y el club solo le paga la ficha y un piso compartido como vivienda junto a su primo. Después llega su debut con el Mallorca B, con el primer equipo, su triunfal cesión al Real Oviedo y la exhibición en Montjuic que puede suponer un antes y un después en su carrera.