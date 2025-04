Leo Román fue el héroe

El Mallorca necesitaba su mejor versión, una gran actuación del portero, grandes dosis de suerte y un Barcelona más fallón de lo habitual para conseguir puntuar en Montjuic. No fue posible. El Barça ganó por la mínima (1-0) en un partido que tuvo a Leo Román como gran protagonista.

Tras unos primeros minutos en los que el el conjunto de Jagoba Arrasate se aproximó con cierto peligro al área rival, el Barcelona se hizo con el control total y absoluto del partido. El asedio fue constante, los remates de los azulgranas eran interceptados por la defensa o se marchaban fuera por poco, el poste tuvo también su protagonismo y Leo Román se convirtió en el héroe del partido. El gol del Barcelona era inminente, pero un contragolpe hizo posible que Mateu Jaume inaugurara el marcador, aunque el árbitro anuló el tanto por fuera de juego. Así, se llegó al descanso con el resultado inicial.

Tanta resistencia y antes de que se cumpliera el primer minuto del segundo tiempo llegó el gol de Dani Olmo. El Mallorca acusó el golpe, pero no tardó en reaccionar y llegaron las primeras aproximaciones peligrosas. Dos remates de cabeza de Raillo y uno de Larín no tuvieron consecuencias. Arrasate movió el banquillo, cambió piezas, Leo Román sacó una pelota de gol a Lamine Lamal y el portero continuó con su particular exhibición. El Mallorca era ya un equipo valiente que presionaba la salida de balón del rival, pero el marcador ya no se movió. El Barça había ganado así por la mínima un partido en el que tuvo numerosísimas ocasiones, pero en el que el Mallorca acabó buscando el empate.

Ah, por cierto, no olviden que hoy es Sant Jordi. Piensen en comprar libros y en regalar una rosa. Amen.