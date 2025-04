Jagoba quiere un Mallorca valiente

Sabe Jagoba Arrasate que el Mallorca se asoma a uno de esos partidos que sobre el papel parece inabordables. Una visita al dentista. Aún con la decepción en el cuerpo de no haber podido superar al Leganés en Son Moix, el equipo balear viaja hasta el domicilio del líder para buscar alguno de esos puntos con los que no se cuenta a principio de temporada. Un encuentro ante el Barcelona que no llega nunca en un buen momento, pero que él mismo se niega a dar por perdido antes de tiempo. «Tenemos que creer en una idea. Sabemos que vamos a estar sometidos, pero tenemos que tener la valentía para atacarles y generarles ocasiones de gol», señala el técnico vasco.

Arrasate desconfía hasta del momento. Aunque el Barça está inmerso en la puja por todos los títulos posibles (lidera la Liga con autoridad, juega el sábado la final de la Copa del Rey y tiene a la vuelta de la esquina las semifinales de la Liga de Campeones), cree el preparador bermellón que su rival de este martes saldrá con todo a por la victoria. «No sé en qué piensan, pero seguro que en ganar y mantener su ventaja en liga. A veces se dice si es buen momento. Creo que nunca lo es, pero tenemos que rozar la perfección en defensa y tener la eficacia que tuvimos Donostia». Jagoba, maltratado por las bajas de hasta seis jugadores de mucho peso en sus esquemas, es consciente de que el Mallorca tendrá delante a un adversario que multiplica el tamaño de su equipo. «Tienen una facilidad tremenda para generar situaciones de gol y la amenaza la tienes en todo momento. Son más peligrosos si cabe en la presión tras pérdida, hay que dar esos pases de seguridad para que tengan que correr hacia atrás», reconoce en voz alta. Con respecto a los cambios que puede introducir en el once, Jagoba recuerda que el Mallorca tiene margen. «Tenemos casi quince días hasta el próximo encuentro (lunes 5 de mayo) y hay que apretar pero con lo que está bien. Algún cambio habrá, aparte de los dos obligados», señala. En ese punto y cuestionado específicamente por Antonio Sánchez, titular contra la Real Sociedad y con minutos frente al Leganés, el entrenador vasco es claro: «Hizo un gran partido y el otro día merecía jugar. Lo que tiene que hacer es lo que hizo. Jugar bien y tener crédito. Entrena muy bien y un entrenador quiere jugadores así». El Mallorca ha sabido corregir sus errores más graves. El conjunto balear, que sufría serios problemas defensivos que le impedían mantener la puerta cerrada, encadena ahora dos partidos sin recibir goles en contra. «No te puedes dejar ir, tienen oleadas de cinco, diez minutos y jugadores con mucha eficacia. Lo del otro día es un claro ejemplo, con dos cambios empatan el partido en tres minutos. Tienes que defender muy bien, pero lo normal es que en 90 minutos lo que pase no sea positivo. Me gustaría que defensivamente estuviésemos sólidos y les cueste generar ocasiones. Es la idea. Pero todo eso que transmites y dibujas en la pizarra, luego, cuando pita el árbitro, ves que es mucho más complicado», destaca. El de Berraitua apunta que su equipo ha dejado ya atrás el empate contra el Leganés, que pese a su mal sabor ha mejorado la posición en la Liga del Mallorca. «No ha ido mal del todo», comenta. «Seguimos en buena posición, aunque es verdad que queríamos ganar y que el empate nos supo a poco». Además, prefiere no hacer cuentas sobre lo que costará la clasificación para Europa: «Eso os lo dejo para vosotros».