Cuidado, Domenech pide paso

Jagoba Arrasate sorprendió apostando por la dupla formada por Larin y Abdón ante el Leganés y seguramente se arrepintió a los pocos minutos de arrancar el choque. No se entienden. El delantero canadiense se mostró voluntarioso y no hizo mal partido, pero Abdón, que hizo más trabajo sucio que otra cosa, fue intrascendente. No inquietaron a la defensa del Lega, sino que se inquietaron entre ellos. Un lujo para rival, porque no todos los días se ven en una igual.

Cuando sale un chaval y hace más cosas que tú en cinco minutos es para tenerlo en cuenta y empezar a preocuparse. Domenech las ha vivido de todos los colores durante este curso. No es fácil debutar en la máxima categoría y luego volver al filial, pero esto es algo habitual. El chico decidió cambiar de agente, le han tentado otros proyectos y ha tenido un ruido alrededor que acaba descentrando. Pero todo esto empieza a ser pasado. Su situación se ha ido reconduciendo y el día a día lo ha vuelto a poner arriba. Arrasate está contento con el joven canterano. Sus entrenamientos están siendo de un nivel muy alto y pide paso. Cuidado con el chaval, porque empieza a amenazar el rol de miembros del primer equipo, con lo que eso conlleva. De hecho, el técnico valoró situar al ‘30’ por delante de Abdón ante el Lega, pero finalmente acabó optando por la opción menos ‘comprometida’. En este barco el capitán es Arrasate y todos deben tener claro que nadie es intocable, porque si algo tiene el de Berriatúa es no tener miedo después de dar oportunidades no aprovechadas. Me pareció muy significativo algo que dijo después del partido. «Si ha jugado media hora (Domenech) es porque está mejor que otros». Un mensaje muy claro para los ya más que sentenciados Valery o Chiquinho y un buen aviso para los que piden minutos y están en otras cosas. La irrupción de Domenech amenaza el futuro de unos cuantos. Apunta alto.