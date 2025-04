FC Barcelona-Real Mallorca: horario y dónde ver el partido

No hay tregua para el Real Mallorca. El conjunto bermellón, que viene de sumar cuatro puntos en sus dos últimos encuentros, afronta ahora la 33ª jornada del campeonato en LaLiga EA Sports, que coincidirá con uno de los compromisos más complejos que le quedan de aquí a final de temporada. Los de Jagoba Arrasate, metidos de lleno en la carrera por Europa, visitan a un FC Barcelona que lidera con autoridad la clasificación.

El Mallorca, que el sábado no pudo pasar del empate ante el Leganés, viajará a Barcelona muy condicionado por las ausencias. Lo más probable es que mantenga las bajas de Vedat Muriqi, Manu Morlanes, Takuma Asano y Robert Navarro, todos ellos con problemas musculares, y no podrá contar tampoco con otros dos titulares, Pablo Maffeo y Dani Rodríguez, sancionados por acumulación de amonestaciones. En el Barça, Hansi Flick no dispondrá de Robert Lewandowski, Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal y Marc-André ter Stegen.

Barcelona y Mallorca se enfrentarán en el estadio Olímpic Lluís Companys este martes, 22 de abril, a las 21.30 horas y el partido podrá verse en directo a través de Movistar+ y Fútbol 1. Además, desde una hora antes, aproximadamente, podrá conocer todos los detalles del encuentro y seguir su minuto a minuto en www.ultimahora.es.