Un duelo soporífero

El Mallorca solo pudo empatar (0-0) en Son Moix ante el Leganés, pero mantiene intactas sus opciones de jugar en Europa la temporada que viene. Este sábado, de salida, Jagoba Arrasate apostó por Larín y Abdón en ataque, pero mantuvo la línea de cinco defensas con tres centrales. El duelo fue soporífero y con pocas oportunidades. El Leganés, necesitado de puntos y con urgencia, dominó el duelo durante muchos minutos, pero también estuvo falta de puntería.

En la recta final apretó el Mallorca, consiguió la gran gesta de disparar entre los tres palos por vez primera en el tiempo de prolongación, pero el marcador no se movió. El equipo de Arrasate mostró numerosas carencias, cometió demasiados errores y en nada se asemejó al equipo valiente que había ganado en San Sebastián. La razón es una gran incógnita.

Recuerden que el miércoles se celebra la Diada de Sant Jordi. No puedo dejar de recomendarles ‘En un momento dado’, el trabajo de Oriol Rodríguez que publica Libros Cúpula y ofrece una nueva visión sobre aquellos maravillosos años del Barça. Pueden optar también por ‘Cancerberos. Teoría y sentimiento del portero de fútbol’, de José María Contreras y publicado por Ediciones Monóculo, o ‘Diario de un periodista deportivo’ de Miguel Quintana, publicado por Planeta. Y, aunque no es un libro de carácter deportivo, no puedo dejar de recomendarles ‘Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat’, de Aina Ginard y publicado por Lleonard Muntaner. Vale la pena. Ah, y no se olviden de la rosa.

Ah, por cierto, ya puede comprarse la equipación de las selecciones de fútbol de Balears. La Federación de Fútbol de les Illes Balears ha puesto a la venta las camisetas al precio de 49,90 euros y de 65 euros la equipación completa. Tiene un encanto especial.