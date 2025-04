Los 44 puntos

No seré yo quien me obsesione con Europa y menos con la Europa de la clase media. No seré yo quien cargue de más presión al equipo que ha conseguido el primer y único objetivo importante, la permanencia. Todo lo que viene ahora es un premio a un año donde se ha hecho mucho más de lo que realmente se podía hacer. Con la plantilla que hay se ha conseguido un milagro.

Económicamente el Mallorca ganará dinero con la clasificación europea, pero tengo mis serias dudas de si Pablo Ortells y sus muchachos están preparados para abordar una reforma de la plantilla que compita por la salvación y encima por hacer un buen papel en Europa. Porque ir por ir es tontería. Esto requiere de una inversión enorme porque esta Europa de la clase media solo se vuelve realmente interesante al final. Antes hay que superar una travesía por el desierto con partidos ante rivales desconocidos y con días de lluvia y frío. ¿Qué entradas registrará el campo? En una semana donde el partido ante el Leganés era prácticamente una final, nadie ha sido capaz de incentivar a la afición. Del presidente no se espera nada más que obviedades y, no nos engañemos, en el club no hay en estos momentos una figura con magnetismo suficiente para hacerme cambiar de opinión. Para hacerme ver que es fundamental ir a Europa. Y si se va, que sea con todo, que no sea solo a medias.