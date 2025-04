Jagoba Arrasate: «Nos ha faltado claridad»

Jagoba Arrasate reconocía que el punto logrado tenía un sabor amargo. «Es una oportunidad perdida porque jugábamos en casa y nuestro objetivo eran los tres puntos». El técnico vasco explicaba que «lograr dos victorias seguidas en la Liga te catapulta y éste era nuestra intención» y reconocía que «nos ha faltado claridad. En la primera parte hemos tenido una muy clara de Abdón, pero poco más».

El míster bermellón volvió a utilizar el sistema con tres centrales. «Hace una semana conseguimos un buen resultado con este sistema y tengo que optimizar los recursos que tengo y creíamos que era la mejor opción con los dos carriles de Mojica y Maffeo, que ofensivamente son buenos, tres jugadores por dentro diferentes y luego dos referencias arriba. Pero nos ha costado mucho generar porque además el equipo contrario también juega y tiene su mérito».

Arrasate reconocía que el equipo había mejorado con los cambios- «Marc (Domenech) y Antonio (Sánchez) nos han dado esa chispa por fuera y han tenido oportunidades». El técnico mallorquinista hablaba en términos positivos del joven delantero. «Está en un buen momento y venía de marcar tres goles. Si ha jugado media hora es porque está mejor que otros. Ha hecho un remate de cabeza, ha dado un pase a Antonio (Sánchez) y si sigue así va a seguir disponiendo de minutos, ya sea de inicio o saliendo después. Marc es muy joven y cogió el pico de forma antes que los demás. Luego ha tenido un bajón que es normal. En los momentos malos hemos estado con él y con su familia. Es un proyecto de Primera División y estará muchos años en el primer equipo del Mallorca, pero necesitamos tener paciencia con él».

Entre los aspectos positivos del encuentro está el mantener la portería a cero por segundo encuentro consecutivo. «Doy mucho valor no sólo al hecho en sí, sino porque no hemos concedido ocasiones al contrario. Era un aspecto en el que teníamos margen de mejora». Maffeo y Dani Rodríguez vieron a la quinta amarilla y no estarán disponibles ante el Barcelona. El técnico quiso evitar suspicacias. «No han sido tarjetas provocadas, que se suelen dar en los finales del partido. En absoluto han sido buscadas». ha asegurado.