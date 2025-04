Sergi Darder: «No hemos estado bien y el punto es malo»

Sergi Darder se mostraba muy crítico con el juego del equipo en el empate frente al Leganés: «El equipo debe hacer más y no ha hecho un buen partido», explicaba. En cuanto al rival, el 'artanenc' reconocía que «se ha jugado a lo que ellos han querido y han planteado un partido trabado. Hemos tenido cuatro ocasiones, ellos una, pero tampoco hemos hechos méritos suficientes para ganar».

El '10' del Real Mallorca explicaba que «deberíamos haber ganado en un encuentro en el que nos jugábamos mucho y no ha sido un buen partido por nuestra parte. Además, equipos que están en una situación parecida a la nuestra no han puntuado y ha sido una ocasión perdida Como positivo, llevamos dos partidos con la portería a cero y aun haciendo partidos malos el equipo compite y puntuamos, aunque no hemos sumado de tres que era nuestro objetivo».

Darder se refería también a la igualdad de la competición. «No hay tanta diferencias entre los equipos porque además estamos en el momento final de la temporada donde todos nos jugamos mucho y las diferencia se estrechan y cada partido es muy igualado».