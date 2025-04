Oportunidad perdida en Son Moix

No es fácil explicar lo mal que va a dormir el Mallorca después de meter un punto más en la hucha y subir otro peldaño en una clasificación en la que tiene a más de media liga bajo sus pies. Pero basta con echarle un vistazo a la hoja de resultados del fin de semana para entender que ha dejado pasar una oportunidad de las que escuecen y aprietan en el estómago. Atascado y muy justo de lucidez hasta que llegaban los postres, el conjunto bermellón era incapaz de pasar de un empate sin goles frente a un Leganés con el agua hasta la nariz mientras arrojaba a la papelera la ocasión de darle un estirón a su candidatura europea. Un punto que puede ser muy útil cuando se apaguen los focos del campeonato, pero que ahora, en el fragor de la batalla por los puestos continentales, solo sabe a cartón (0-0).

El Mallorca destapaba la jornada como abrochó la anterior: con el sol de cara y los números de su parte. Instalado ya en una de esas posiciones que aparecen pintadas de rojo en la clasificación, al equipo le volvían a beneficiar los resultados de sus compañeros de vagón y Jagoba Arrasate no quería cambiar mucho del once que había conquistado Anoeta. Todavía sin extremos, mantenía el técnico vasco a sus tres centrales principales en el eje de la defensa y situaba al costado de Larin a Abdón, que entraba en lugar de Antonio Sánchez.

Aún con todo a favor, le costaba al Mallorca poner el motor en marcha. Era el Leganés quien quería a empezar mandando y aunque los baleares echaban pronto el cerrojo, la primera mitad iba a ser pastosa de principio a fin. Con el peso nivelado, ninguno se atrevía a exponerse demasiado o a poner boca arriba las cartas antes de tiempo. A los dos les costaba triangular y generar algo de fútbol, por lo que apenas se pisaban las áreas. La mejor oportunidad para los de casa estaba en las botas de Abdón, que remataba muy alto con la zurda un balón suelto en el área que había metido poco antes Mojica con un centro bien empaquetado. La ocasión más llamativa de los pepineros se prolongaba un poco más y llegaba casi con el descanso encima, tras un remate de Cissé que obligaba a Greif a volar para blocar la pelota.

El descanso no cambiaba nada. El encuentro seguía siendo difícil de masticar y poco a poco, gota a gota, se iba a poniendo más feo para un Mallorca que por el camino iba eliminando jugadores para el duelo del martes en Can Barça (Dani Rodríguez y Maffeo eran amonestados y se lo perderán por sanción) y hundiendo cada vez más los pies en el barro. El Leganés, sin un plan demasiado fluido, se protegía sin agobios y llegaba cada vez con más frecuencia a los alrededores del área rojinegra.

Arrasate comenzaba a agitar el árbol y a mover el banquillo en la última media hora. Por un lado, contenía los arreones desordenados e imprevisibles del Leganés y por el otro, dinamizaba un ataque demasiado encorsetado e inocente. Abdón dejaba el campo tras confirmar que le falta la magia de otros tiempos y Marc Domenech ocupaba su puesto para generar un poco de caos e intentar activar una fiesta en la que no había ni gente ni bebida ni música.

Antes de que el campo se inclinara del todo hacia la portería del fondo sur, contraatacaba Borja Jiménez, que al observar que podía sacar tajada de la falta de convicción local decidía recargar al Leganés a partir del centro del campo. El Mallorca, con los carriles reciclados (Mateu y Toni Lato entraban por Maffeo y Mojica) tampoco quería que el tren se le fuera y a trompicones iba a encontrar la manera de fabricar las mejores oportunidades de la tarde. La primera por medio de Larin, que después de un control estelar y de domesticar la pelota con muy buenas maneras, terminaba la jugada fatal teniendo a un compañero a cada lado entrando de cara. Y la segunda, por medio de Antonio Sánchez, que no definía bien ante Dmitrovic para ganar el encuentro y darle una capa de barniz a una jornada que empezaba por todo lo alto y que terminaba bajo un manto de decepción. La lucha sigue y el Mallorca tiene un punto más. Pero también una bala menos en la recámara.

Ficha técnica 0 - Mallorca: Greif; Maffeo (Morey, m.85), Valjent, Raíllo, Copete, Mojica (Lato, m.85); Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, m.64), Samu Costa, Darder; Larin, Abdón (Marc Domenech, m.64).



0 - Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sáenz, Sergio G., Javi Hernández, Alti; Diomande, Neyou (Brasanac, m.80), Tapia, Cisse (Óscar, m.76); Diego García (Miguel, m.76).



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla al técnico local Jagoba Arrasate por protestar (m.37), a los futbolistas locales Dani Rodríguez (m.44), Pablo Maffeo (m.59) y al jugador visitante Neyou (m.76).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 17.404 espectadores. Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Paco Galmés, expresidente de fútbol base del Mallorca.

Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.