Jagoba Arrasate: «Tenemos que pensar en el partido contra el Leganés y no en Europa»

El Real Mallorca se enfrenta este sábado al Leganés en Son Moix a las 18:30 horas. Un partido que recordaba el técnico mallorquinista Jagoba Arrasate «hay que pensar solo en eso y no más allá. Al igual que no nos vinimos abajo tras la derrota contra el Celta, no debemos sacar pecho de lo que ocurrió en el Reale Arena frente a la Real Sociedad».

Un partido que llega después de una gran victoria a domicilio y que hace replantear el sistema que se utilizará en este partido en casa. Jagoba dice que «hay dudas que son lógicas de un entrenador, lo importante es la actitud, hemos pasado de verlo todo negro a volver a la ilusión y debemos afrontarlo como siempre». El Mallorca llega además a la cita de la jornada 32 con cuatro bajas, Robert Navarro, Cyle Larin, Vedat Muriqi y Asano. En cuanto a su evolución y cuando podrán estar de vuelta en los terrenos de juego, el técnico asegura que «lo positivo es que ya están trabajando en el campo y veo muy complicado que puedan llegar el martes. A ver si podemos recuperarlos para después del parón por la final de Copa del Rey ya en el partido contra el Girona, sería algo muy positivo». Además «el factor de jugar en lunes hace que haya más tiempo hasta el próximo encuentro». La convocatòria del RCD Mallorca ⤵️ pic.twitter.com/WBheajtJuw — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 18, 2025 El encuentro pasa por seguir manteniendo las opciones del conjunto bermellón por seguir en la lucha por Europa. Una competición que el club no pisa desde principios de siglo y que con la victoria del Athletic Club de Bilbao se confirma que la octava plaza tendrá el premio de estar en una de las tres competiciones continentales. Arrasate explicaba que «es una buena noticia porque hay una plaza más, pero el foco está en el partido de mañana. Si ganamos seguimos en la pelea». En cuanto al nivel de Darder en este tramo de temporada, afirma que «es un generador de juego que es capaz de crear superioridades, lleva una muy buena temporada y si está al nivel del otro día es mucho más fácil todo lo que hay que hacer y es el jugador que queremos ver». Por lo que hace el rival, reconoce que es un equipo que «destaca por el valor que tiene como conjunto y será un contrincante complicado al que hay que respetar». También se ha referido a Dani Raba, jugador que se le está relacionando con el RCD Mallorca y que no estará disponible esta jornada para el partido en Son Moix y las sensaciones del mister es que « está haciendo una muy buena temporada y es alguien determinante. No estará, pero el equipo tiene muchas alternativas y con muchas variantes».