Cinco años del proyecto Ortells en el Mallorca: «Si llega Europa, intentaremos estar preparados»

Llegó al Mallorca siendo un desconocido cuando todo el mundo estaba encerrado en su domicilio por culpa de una pandemia que sacudió los cimientos de la sociedad, incluidos los del deporte. Cinco años después, se ha consolidado como el arquitecto del club balear a los mandos de un proyecto que para él empezó con un descenso heredado y que ahora puede desembocar en Europa. Ingeniero químico y entrenador con el título nacional y 19 temporadas de experiencia en las entrañas del Villarreal, Pablo Ortells Balaguer (Castellón, 1980) es una parte esencial de esa evolución que ha seguido la entidad balear en el último lustro. Se siente más cómodo a pie de campo o en una negociación en su despacho que frente a las cámaras y aunque le cuesta dejar grandes titulares tampoco rehuye ninguna pregunta. Tiene contrato hasta 2027, pero cree en los viajes largos y asegura que se deja el alma para ser mejor cada temporada.

¿Qué balance hace de estos cinco años?

—En líneas generales y a la espera de que acabe la temporada el balance es positivo y cuando echas la vista atrás ves que ha habido una evolución. Estoy contento.

Ha fichado a unos cincuenta jugadores. ¿Hay alguno del que se sienta especialmente satisfecho?

—Es parte del trabajo. Y seguramente habrá otras tantas salidas o incluso más. Cuando llegamos el equipo cambiaba cada temporada de categoría y eso lleva a situaciones contractuales muy diferentes y a muchos cambios. No me gusta destacar a ninguno en particular porque en mayor o menos medida todos nos ayudan e el proceso de seguir creciendo. Quizás el mas llamativo fue el de Kang In Lee por la plusvalía que dejó al irse a un club muy grande.

Los tres fichajes más caros, Muriqi, Darder y Larin, han llegado en esta etapa.

—Esto va en función de los ingresos que tienes y de las inversiones que puedas hacer. Se han hecho buenas ventas y ese dinero se ha reinvertido. Las ventas de Kang o Budimir generaron muchos ingresos. Tratamos de que el dinero vaya funcionando y rodando.

¿Con qué momento se queda y cuál eliminaría si pudiera?

—La final de Copa fue un momento histórico aunque no pudiéramos ganarla. Para todos los que nos dedicamos en cuerpo y alma al club fue un momento de mucha unión, de sentimiento. Eso nos quedará dentro. El ascenso a Primera, poco después de llegar, también fue muy importante para establecer las bases de lo que ahora tenemos. El momento menos bonito seguramente sea el de la destitución de Luis García. Era el entrenador con el que habíamos subido a Primera y fue duro. Había sido un poco el inicio del proyecto y aquel año en Segunda el equipo tuvo una regularidad increíble. Estuvimos a punto de ser campeones con una puntuación altísima. Fue difícil tomar la decisión de la destitución al año siguiente.

Luis García Plaza, Javier Aguirre y Jagoba Arrasate. Si en algo ha generado consenso su gestión es en la elección de los entrenadores.

—En el fútbol mandan los resultados. Y el balance con Luis, con Javier y ahora con Jagoba lo considero positivo. Creo que la figura del entrenador es cada vez más importante en la estructura de un club, elegir bien. Nos tomamos nuestro tiempo siguiendo y analizando a técnicos. Solo tengo palabras de reconocimiento hacia los tres.

¿Con cuál de ellos ha tenido más química?

—Pasamos mucho tiempo juntos y hay una relación profesional-laboral. Con todos he tenido muy buena sintonía y todos han facilitado esa relación en el día a día, teniendo en cuenta que este trabajo es muy diferente a cualquier otro. Cada uno de ellos se adapta a un perfil que pensamos que nos venía bien según el momento y los tres son buenas personas y eso ha hecho que todo fuera muy fluido y que trabajáramos muy a gusto.

Este año se han abierto las puertas de ir a Europa. ¿Lo esperaba?

—Nosotros peleamos por ser competitivos en el día a día, pero sin mirar mucho más allá del siguiente partido. Tenemos una muy buena puntuación y quedan muchos puntos. La idea es seguir en la misma línea. Vamos a paso a paso y veremos dónde podemos acabar.

¿El Mallorca está preparado para ir a Europa?

—Eso está por llegar. Si el club sigue creciendo algún día llegará y tendremos que gestionarlo. Evidentemente, cuantos más años estés en Primera División, más preparado estarás. Si llega Europa será porque el equipo se lo ha merecido y estaremos ahí. Ahora mismo es hablar de algo incierto. Trataríamos de hacer el mejor equipo posible dentro de los presupuestos que manejemos.

¿Se ha hablado de eso con el presidente y de que hará falta una mayor inversión?

—Si llega el caso tenemos que optimizar el presupuesto que manejemos. La base de todo es estabilizar el club y a partir de ahí, competir. Ya veremos dónde nos lleva. Tampoco pensábamos que íbamos a llegar a una final de Copa y lo hicimos. Somos profesionales de estos y los más autocríticos. Si llega el momento intentaremos estar preparados.

¿Está trabajando en dos planes diferentes por si el equipo se clasifica para Europa o si no lo hace?

—Vamos trabajando durante todo el año y siguiendo a muchos jugadores. La base está hecha con los jugadores por los que hemos ido apostando durante estos años. Intentaremos mejorar dentro de nuestras posibilidades.

¿Se arrepiente de no haber hecho algún movimiento en la plantilla en el último mercado de invierno?

—En principio, no. Las decisiones son muy meditadas. Es verdad que ahora se nos han juntado algunas lesiones de jugadores importantes y que eso puede afectar, pero nunca hemos sido de quejarnos. Cuando se lesiona uno hay oportunidades para otros para demostrar. Estamos convencidos de que con la plantilla que tenemos vamos a luchar y a competir.

También se decidió que continuara Chiquinho pese a su escasa participación.

—Se decidió que salieran otros jugadores como Llabrés, para el que había una muy buena opción. En el fútbol hay situaciones muy cambiantes. Chiquinho está entrenando y tiene que estar listo para el entrenador. A veces tampoco es fácil para los jugadores. Es difícil que todos tengan los minutos que quieren, pero este negocio está montado así. Los que están tienen que estar preparados.

Pero sí que ha dado la sensación en esta segunda vuelta de que a Jagoba le ha falta fondo de armario.

—Eso va a pasar siempre, pasa en todos los clubes. A principio de Liga, cuando Jagoba cambiaba a siete jugadores de un partido a otro y ganábamos, el mensaje no era ese. Las temporadas son largas y cada uno tiene sus momentos. Cuando tienes a 24 o 25 es difícil que todos den el mismo nivel. Siempre hay tres o cuatro que participan menos. Es gestión de recursos.

¿Cree que se llegará a los 50 puntos que sumaron con Aguirre en 2023?

—No lo sé ni quiero pensarlo. Vivimos del día a día, del partido a partido, aunque suene a tópico. Tengo que pensar en qué hacer mañana, en eso tenemos que estar todos. Vamos a luchar por ganar el máximo de partidos posibles, no nos conformamos con lo que ya tenemos. El futbolista es ultracompetitivo y aquí todo el mundo quiere ganar hasta en los entrenamientos.

Cyle Larin. ¿Es recuperable? ¿Se cuenta con él para la próxima temporada?

—Es futbolista del Mallorca. Se hizo un proyecto a medio y largo plazo con él y es recuperable desde ya. Con la baja de Vedat va a tener más protagonismo y ha tenido momentos de la temporada en los que ha estado muy bien. Confiamos en él y esperamos que nos dé un buen rendimiento.

¿No tiene la sensación de que rinde mejor cuando no está Muriqi?

—Puede ser. Cada uno tiene sus momentos. Ellos tienen que estar preparados para cuando les llega. Y es positivo que él haya ayudado al no estar Vedat. Por eso ahora tenemos los puntos que tenemos y estamos donde estamos. ¿Que cuando han estado los dos Cyle no ha brillado tanto? Puede ser.

¿Pero se ha hablado con él de cara al futuro o se han planteado venderlo?

—No. Tiene contrato y cualquier jugador está expuesto a salir o entrar durante el mercado, no solo Larin. Luego el club decide sobre cada situación que se pueda dar. Lo iremos viendo en el mercado.

Muriqi ya ha pedido al menos dos veces en público que quiere renovar.

—Nosotros nunca hacemos públicas las negociaciones. Los tiempos los marca el club. Tenemos 25 jugadores y cada uno tiene una visión particular de su momento y la expresa con normalidad y claridad, pero los tempos los maneja el club. Yo se lo digo muchas veces a ellos: vosotros sois uno y os preocupáis de vosotros, yo me tengo que preocupar de 25. Muriqi es muy importante y ojalá pueda estar muchos años, será buena señal. De momento tiene contrato y ya lo iremos hablando con él y con su agente.

¿Le preocupan los cambios que pueda haber en ese puesto de nueve durante el verano?

—Me preocuparía que no tuviéramos a nadie. Esto es competencia, esto es elite, y si hablamos de tener la mejor plantilla posible siempre va a haber posiciones en las que la haya. Cuanto más jugadores y mejores tengamos, mejor para todos. Si alguno no la acepta se puede estudiar y tomar las mejores decisiones.

En la portería también hay mucha disputa con Greif y Leo porque los dos quieren jugar.

—Nosotros queremos competitividad. Son jugadores con contrato y lo que hay que hacer es trabajar en el día a día y estar preparado para jugar cuando el míster diga. Vale para los delanteros y para los porteros. Si no se acepta y hay alguna situación que pueda ser buena para todos, se estudiará. El Mallorca está cumpliendo contigo, ¿verdad? Pues hay que cumplir con el Mallorca.

Sorprendió que Robert Navarro solo firmara por un año. ¿Hay alguna posibilidad de que siga?

—Estábamos de acuerdo en firmar un año porque él luego quería decidir su futuro libremente y a nosotros nos parecía bien que viniera un año, nos ayudara y que luego pudiera elegir. Si quiere quedarse estaremos encantados de seguir con él y así se lo hemos transmitido a su entorno. Supongo que tendrá propuestas pero quedamos en que hablaríamos a final de temporada y es lo que haremos.

Por lo que dice, sí que hay opciones.

—Por nuestra parte, sí. Con nosotros no ha cerrado la puerta.

Uno de los pocos que acaban contrato en la plantilla es Mateu Morey, que tiene una opción para seguir dos años más.

—Mateu vino después de una trayectoria difícil para él porque las lesiones no le permitieron disfrutar de esto. Está muy bien en el día a día y es un chaval excepcional. A final de temporada nos sentaremos con él. Lo valoramos todo.

Siebe van der Heyden no ha cuajado ni con Aguirre ni con Arrasate. ¿Hay posibilidades de que se quede en Alemania?

—Aquí no ha jugado mucho porque hay mucha competencia en su posición. Era un buen momento para que saliera y allí está jugando, que es lo que buscábamos. Cuando acabe volverá. Es un jugador más del Mallorca.

Otro de los jugadores de los que se habla cada verano es Pablo Maffeo. ¿Se han rechazado ofertas por él recientemente?

—Es un jugador importante para nosotros y aquí en Mallorca ha encontrado la estabilidad que no había tenido en otros sitios. Siempre es llamativo. En enero tuvimos una propuesta de un club de fuera pero era el último día de mercado. Está dando un gran nivel. No sé en verano qué pasará ni si volverá a sonar.

Si hay una pieza atractiva en la plantilla por edad y proyección es Samu Costa. ¿Esperan algún movimiento?

—No hemos recibido ninguna propuesta formal por él. Está haciendo un buen año e incluso ha ido con la selección de Portugal. Puede que en verano venga alguien, pero eso depende de un tercero y de que al Mallorca y al jugador le cuadre. Cuando haces buenas temperas es normal que tus jugadores llamen la atención de clubes más poderosos, ya nos ha pasado.

Hablemos de la cantera. Acaba de descender el filial con mucha antelación y ha trascendido que van a salir muchos futbolistas. ¿Qué está pasando?

—La cantera tiene que ocupar un sitio importante dentro del proyecto. La repercusión la tiene el primer equipo pero la cantera engloba muchas más cosas y es un pilar fundamental. A nivel de resultados no ha salido como esperábamos y estamos fastidiados. Tenemos que pensar, hacer autocrítica y ver en qué podemos mejorar. Pero baja el filial y parece que sea un desastre. Y no. Lo importante es que los jugadores sigan con posibilidades de llegar al primer equipo. Ese es el objetivo del fútbol base: preparar a los jugadores para el día que el míster los necesite. ¿Que estando más arriba es más fácil que lleguen? Puede ser. ¿Que no ha sido así? También. Es una realidad y trabajaremos para eso. Hay jugadores que suben a entrenar con el primer equipo y están preparados para tener minutos y estar en esa dinámica. Tenemos los ejemplos de Marc (Domenech), de Jan (Salas) o del mismo David (López), que ya han debutado. Ese camino se puede dar con el filial en Segunda RFEF o en Tercera, no podemos perder esa perspectiva. Luego no todos pueden llegar y siempre habrá jugadores que piensen que en otro sitio van a tener más oportunidades o que van a estar mejor económicamente. Es imposible que estén aquí todos. También te digo que el tiempo lo vamos a invertir en los que quieren estar en este proyecto. Ahí está el caso de David (López) que se tuvo que ir cedido y que ha cumplido el sueño de debutar en Primera con su equipo. Nos tenemos que quedar con eso, es el mensaje que hay que dar. Hay un entrenador que cuenta con los jóvenes y tienen que estar preparados.

Pero da la sensación de que esa generación de oro que el año pasado brilló con el juvenil se puede perder un poco.

—Cada caso es un mundo. En el caso de Woiski y Baratucci ocupan posiciones parecidas a las de Marc Domenech y Jan Salas. No todos pueden llegar arriba y nosotros estamos centrados en los que quieren llegar con el Mallorca. A unos les entran las prisas y otros son más pacientes, no nos podemos meter en eso. Se les ha ofrecido renovar y no han querido. Valoro más a los que se quieren quedar, a los que creen en el proceso que el club les va marcando.

¿Habrá una remodelación del fútbol base?

—Seguro que hay cosas que mejorar y trabajamos para eso, independientemente del descenso del filial. Hay jugadores con los que no tienes ninguna fuerza a la hora de retenerlos. Lo que tienes que hacer es ofrecerles un camino hacia el primer equipo y demostrarlo con hechos, evidentemente. Que el jugador crea en el modelo y que puede lograr su ilusión de ser profesional y jugar en el Mallorca.

¿Carlos Muñoz tomará el relevo de Gustavo Siviero?

—Con Siviero no hemos hablado. Es verdad que finaliza contrato pero no hemos tomado una decisión en esa línea. Estamos muy contentos con Carlos pero a día de hoy no hay nada decidido.

¿Dónde se ve dentro de otros cinco años y dónde ve al club?

—Pregunta difícil (risas). Tengo contrato hasta 2027 y si lo cumplo llevaré siete. He estado 19 temporadas en Villarreal y creo en los proyectos a medio y largo plazo. Si sigo aquí dentro de otros cinco años será porque el club está contento conmigo y yo estoy contento en el club. Ahora estoy encantado, con lo bueno y con lo malo que no pasa, que es normal. Solo tengo palabras de agradecimiento. Este es un negocio distinto, en el que te sigue mucha gente y todo el mundo tiene sus gustos. Al Mallorca le veo una evolución y una proyección. La base de todo es estar en Primera muchos años. Ojalá podamos ir juntos de la mano. Somos competitivos y ambiciosos. Cada año me gustaría estar un poco por encima del anterior aunque si un año no se puede tampoco puede ser un drama. La ilusión es ser más grandes.