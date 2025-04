Jagoba Arrasate: «Esta victoria sigue alimentando el sueño europeo»

Jagoba Arrasate no quiso sacar pecho de la victoria a domicilio de este sábado frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, pero si valoró el rendimiento del equipo y lo que es más importante además de los tres puntos, la portería a cero que no obtenían desde el partido en la ida frente al Getafe. «El equipo sabe de la importancia de la portería a cero, no la conseguíamos desde el partido contra el Getafe. Es normal que los jugadores remarquen eso, ya que es clave obtenerlas además de los tres puntos».

Un Jagoba que valoraba también el buen papel que realizaron los jugadores en el terreno de juego con las piezas clave de Cyle Larin y Sergi Darder que anotaron los tantos de la victoria. «Hemos hecho un partido muy serio, el segundo gol es el que nos ha dado calma y después de la decepción tan grande de la semana pasada, la victoria de hoy es un golpe de aire fresco. Darder más allá del gol y la asistencia en el tanto de Larin, cuando el equipo lo ha necesitado ha aparecido y nos ha ayudado a poder defender incluso con balón y Larin ha sido el que ha abierto la lata. Muy contento con el trabajo que ha realizado el equipo y con una inyección de moral increíble para lo que nos queda por delante». En cuanto a Larin, aseguraba que «en situaciones más replegadas como hoy crea espacios, contento por el y por el gol que ha conseguido». Una victoria que mantiene al Real Mallorca con aspiraciones de obtener una plaza para puestos europeos. Actualmente el equipo cuenta con 43 puntos y teniendo en cuenta que ocho equipos acudirán a competiciones continentales, si se mantiene este ritmo se podría conseguir el objetivo. Arrasate explicaba que «esta victoria alimenta el sueño de Europa para el año y para seguir trabajando de cara al próximo partido del fin de semana. Hay que centrarse en el partido frente al Leganés del próximo sábado y no perder la vista en ello». Un encuentro que ha sido calificada por el técnico vasco como «un triunfo de oficio» por parte de todo el equipo. Unos 90 minutos que se han centrado en la defensa y en materializar las oportunidades que ha tenido el conjunto mallorquinista durante todo el partido. «Creo que necesitamos más partidos como el que hemos tenido o hemos hecho hoy, hay que ser efectivos y esta vez lo hemos sido. Me ha gustado el oficio del equipo y hay que seguir así».