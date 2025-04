Jagoba Arrasate, sobre el reparto de minutos en la plantilla: «Me puedo equivocar, pero no soy ciego»

En pleno debate sobre la profundidad de la plantilla, Jagoba Arrasate argumentaba este viernes su postura sobre la poca participación de algunos futbolistas del Real Mallorca durante la temporada. Lastrado por las bajas y con la sensación de que el tren europeo puede alejarse mucho este fin de semana, el técnico bermellón dejaba muy claro que nadie conoce mejor que él lo que hay en el vestuario. «Más que un reto, quiero hacer un equipo competitivo», apuntaba en la previa del partido de este sábado contra la Real Sociedad. «En el día a día no hago distinciones, pero sería un ciego si no veo algo evidente tras 30 jornadas y 200 entrenamientos para ver cosas. Me puedo equivocar, pero ciego no soy tampoco», sentenciaba.

El entrenador bermellón, que no podrá contar en Anoeta con cuatro jugadores de mucho peso en su equipo (Vedat Muriqi, Robert Navarro, Takuma Asano y Manu Morlanes) reconocía que la semanahabía empezado «bajo mínimos» tras la dura derrota ante el Celta pero que veía a sus jugadores para volver a competir al máximo nivel. «Hay que animar a la gente y hay momentos en los que los jugadores necesitan algo de cariño. Según ha ido pasando la semana ha ido subiendo el ánimo. Veo al equipo concienciado y preparado», aseguraba. Arrasate es consciente de que para no perder la estela de los puestos europeos su equipo necesita al menos puntuar en el campo de la Real Sociedad. «Para engancharnos de lleno otra vez a esos puestos necesitamos ganar, no lo hicimos en casa y ahora toca fuera, es un partido vital para nosotros y pensamos en reencontrarnos otra vez». A su vez, Arrasate, que recupera Antonio Raíllo y Samu Costa tras un partido de sanción, advierte de la dificultad que supone enfrentarse a la Real Sociedad. «Su temporada hay que ponerla en contexto. Han estado a nada de jugar la final de Copa del Rey, lo echaron de aquella manera de Europa y han tenido tropecientos partidos, lucharán por entrar por sexta vez en Europa, que no es poco. La Real es un club especial para mí, me he enfrentado varias veces y ya es algo más rutinario, pero ir a Donostia y poder saludar a amigos es bonito, aunque solo pienso en dar una alegría a nuestra gente».