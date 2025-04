Joan Forteza: «Si puedo evitarlo, no paso cerca de donde estaba el Lluís Sitjar»

Llega al bar Dragonera a paso rápido acompañado por su hijo. Joan Forteza padre es una leyenda del Real Mallorca, el autor del primer gol en Primera División. Joan Forteza hijo es periodista, hasta hace poco, jefe de Deportes de IB3 Ràdio y actualmente presentador del espacio FubolXat en Ona Mediterrànea. Joan Forteza Bennasar (Port de Pollença) cumple hoy 91 años, aunque a ciencia cierta no está muy claro. Pueden ser 90. La confusión la explica su hijo y de forma resumida se trata de una confusión de fechas en documentos oficiales. El DNI indica claramente que nació el 11 de abril de 1934, pero existen otras fuentes oficiales que apuntan a que la fecha fue el 35 y la esposa de Forteza asegura que ésta es el año correcto. Es una confusión que ha prevalecido casi toda la vida, pero en cualquier caso, sean 90 o 91, lo cierto es que hoy celebra su aniversario Joan Forteza Bennasar, un mito del Real Mallorca, club en el que militó por espacio de diez temporadas consiguiendo dos ascensos a Primera, las temporadas 59/60 y 64/65. Autor del primer gol del Mallorca en la máxima categoría el 18 de septiembre de 1960 ante el Racing. Él es historia viva del club bermellón al que sigue viendo en directo desde su asiento en Son Moix cada quince días. Julià Mir, otra leyenda del club pasa a recogerle por su domicilio y ambos acuden juntos al estadio para ver los partidos.

—¿Cómo se encuentra?

—Ahora mismo estoy bien. Hasta hace poco me costaba caminar, tenía como una especie de dolor en la parte posterior de las piernas, pero se me ha ido y me atrevería a decir que estaría para jugar el próximo domingo.

—¿Son 90 o 91?

—Según el DNI son 91, pero hay documentos que indican que son 90. Mi mujer cree firmemente que son 90. Mi madre también tuvo un conflicto con las fechas más o menos igual, no tenía claro cuándo cumplía. Se ve que es un asunto hereditario (risas).

—¿Sigue acudiendo al Bar Bosch?

—Cada semana vamos a hacer una tertulia de fútbol. Creo que me va muy bien caminar y ya me dijo el médico que en lugar de pillar el bus intente llegar a pie. Creo que es lo que haré.

—¿Qué opinión le merece el Mallorca de esta temporada?

—Se salvará y eso es lo importante. La permanencia está asegurada, otra cosa es que pueda hacer una recta final para estar más arriba. En ocasiones parece que acelera, pero en otras queda un poco estancado. Veremos a ver qué sucede en los próximos partidos, todo es posible, hay que confiar y esperar a ver qué pasa. Quedan todavía partidos y puntos en juego, pero es importante no fallar.

—¿Todavía le recuerdan sus gestas deportivas por la calle?

—La gente joven no me conoce, es normal, pero los aficionados más mayores sí, bien porque todavía alguno se acuerda de verme jugar o porque sus padres se lo contaron a sus hijos. Fueron muchos años en el club. Empecé sin ser capitán, terminé siéndolo y las vivencias fueron muchas.

—Fue exfutbolista del Constància, Mallorca y Lleida, pero su carrera mayoritariamente se desarrolló en el club rojillo donde militó por espacio de diez temporadas. ¿Qué significó para usted?

—Todo. Tuve dos ascensos a Primera, también dos descenso. No todo fueron momentos de alegría, también viví tiempos muy duros. El Constància también fue para mí muy importante en mi carrera, pero las vivencias en el Mallorca fueron muy intensas. Fueron años donde había mucho compañerismo y además el equipo había ascendido a Primera por primera vez, fue todo un acontecimiento.

—Para la gente que no le ha visto jugar, ¿con qué jugador del Mallorca actual podríamos compararlo?

—Por lo que veo sería un futbolista de un perfil que estaría entre Sergi Darder y Dani Rodríguez. Tenía tal vez más gol que Sergi, no me lo pensaba mucho cuando tenía la oportunidad de disparar a puerta. Con el Mallorca según las cifras me salen 93 goles y eso sin ser delantero por eso creo que mis goles tenían mérito precisamente porque no era un punta nato. Yo jugaba en el lugar que ahora se llaman mediocentros.

—Y entre los muchos goles marcó el primero en Primera. ¿Qué recuerda?

—Marqué de cabeza y me centró Julià Mir. El portero estaba desubicado, no sé qué quiso hacer, pero no estaba defendiendo sobre mí y no fallé. Fue un momento inolvidable. El campo estaba lleno. Cuando veo la fotografía me sigo emocionando. No recuerdo ahora qué fotógrafo la hizo, cuando vi llegar la pelota no me lo pensé, metí la cabeza y marqué.

—¿Qué siente cuando pasa por al lado del terreno donde se ubicaba el Lluís Sitjar donde tuvo tantas tardes de gloria?

—Le diré una cosa, si puedo evitarlo, no paso nunca. Me da mucha pena y siento mucha nostalgia. Cuando lo derrumbaron tuve un disgusto enorme. Después de tantas vivencias me resulta difícil pasar por ahí y ver que ya no está el campo. Son muchos recuerdos.

—De usted se dice que era un futbolista muy noble.

—Es verdad. No era de buscar follones ni de engañar a los árbitros y jugaba la hora y media a fútbol, aprovechaba bien el tiempo.

—¿Se cuidaba mucho?

—Todo lo que podía. Mire, en las comidas, de vez en cuando tomábamos una copa de vino, pero yo nunca lo hacía, venía hasta mi lugar en la mesa algún compañero y se sentaba junto a mí para quitarme la copa porque sabían que yo no me la bebía.

—¿Qué entrenadores le marcaron más en su vida deportiva?

—Juan Carlos Lorenzo, sin duda. Es el que a mí más me gustó, aunque jugué con casi todos. Tal vez un poco menos con José Luis Saso, al que le costó más confiar en mí, pero también finalmente me dio entrada en el equipo.

—¿Qué representaba ser jugador del Real Mallorca en su época?

—Había mucho interés y sobre todo los jugadores despertábamos mucha curiosidad entre la gente y entre nuestros aficionados. Podía gustarte más o menos el fútbol, pero todos conocían a los jugadores. Yo era titular y eso también ayudaba, pero fueron años muy intensos sobre todo cuando el equipo estaba en Primera División. El estadio estaba lleno y había mucho interés por parte de la prensa.

—¿Llegó a estar cerca de jugar con la selección española?

—Sucedió algo en mi etapa en el Mallorca y es que estuve muy cerca de fichar por el Sevilla, pero la operación no se llegó a concretar porque Guillamón, que venía de ahí, no habló todo lo bien que debía de mí y finalmente no se llevó a cabo el fichaje. Tal vez si eso se hubiese dado las posibilidades de ser internacional habrían aumentado. Contra Sevilla y Betis siempre me salían muy buenos partidos y de ahí el interés que desperté. En ocasiones lo he pensado y no sé muy bien los motivos, pero cuando jugaba ahí en Sevilla los encuentros siempre eran buenos.

—¿Hubo algún campo que le motivara especialmente como el Bernabéu, Les Corts o el Camp Nou?

—Le diré una cosa, yo cuando saltaba al campo me olvidaba de dónde estaba, no miraba nada más que el balón, el césped y a mis compañeros y me concentraba en el partido. Salía y solo pensaba ya en lo que tenía que hacer y hacerlo bien.

—¿Dónde vivía esos años?

—En la Pensión el Soto, en el centro, cerca también de la sede del club donde actualmente hay unos grandes almacenes. Luego compré un piso en la calle Margalida Caimari. Yo iba a los entrenos con una vespa hasta que Lorenzo se dio cuenta y me dijo que se acabó, que eso no podía ser y la vendí. La vespa tenía un escudo del Valencia porque yo era un gran admirador de Puchades, era mi ídolo.

—Ahora los futbolistas ganan mucho dinero y les da para vivir cuando se retiran. ¿Qué sucedía en sus tiempos?

—Ganaba dinero. Por ejemplo teníamos un familiar que trabajaba en un banco y ganaba 800 pesetas y los futbolistas de sueldo cobraban 8.000 más las primas. Los del Real Madrid y Barcelona supongo que tendrían salarios mucho más altos y que les daba para vivir después de lo que habían ganado. Luego cuando me retiré fui a trabajar la carnicería familiar hasta que salió la posibilidad de trabajar en un banco veinte años. Nunca estaba en la oficina, siempre me encontraba en la calle haciendo clientes y visitas y como suelo decir habitualmente cuando entré en el banco en no sabía nada y cuando salí tampoco (risas).

—Su quinta fue maravillosa. Hombres como Antonio Oviedo, Bolao, Cobo, Julià Mir…son tantos nombres.

—Fue una quinta inolvidable. Hombres como los que usted ha mencionado y otros, son tantos que no es fácil resumirlos y dejaría a más de uno sin nombrar. Fueron años fantásticos. Es un orgullo haber jugado diez temporadas en el Mallorca.