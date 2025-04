Maffeo, como nunca se ha visto

El artista Joan Barceló ha vuelto a plasmar en un lienzo la figura de uno de los deportistas más conocidos de la Isla, el futbolista del Real Mallorca, Pablo Maffeo. El autor obsequió al lateral con esta obra en la que refleja la personalidad sobre el campo de uno de los jugadores con más garra del vestuario rojillo.

«Hasta la fecha había pintado a varios deportistas como Marcus Cooper, Joan Mir, también a la cantante Daniela Blasco y en este caso buscaba a un deportista que no hubiese pintado hasta la fecha y me fijé en el Mallorca. Pablo Maffeo me llamó la atención, estéticamente podía quedar bastante bien. Lo que intento hacer es mezclar el realismo de la figura que escojo o el personaje y le voy incluyendo letras que tengan relación con su carrera, con cosas que haya hecho durante su actividad profesional», explicaba.

El autor ha estado especialmente a todos los detalles, también a uno muy especial. «La Asociación de Fútbol Argentina fue también un condicionante a la hora de elegir a Pablo ya que es un jugador del Mallorca que ha sido seleccionado por Scaloni. El logo de Kuniesports eso me lo he encontrado porque yo no sabía que iba a participar en la Kings League con el equipo de Agüero y cuando lo supe fue un detalle más que añadí a la elaboración del cuadro», explicó.

Otra de características del cuadro es uno de los tatuajes del jugador. «Veni, Vini, Vici, que procede del latín es el tatuaje que lleva Pablo en el pecho y me parece algo representativo para él o algo que él le ha dado importancia y entonces elegí ese lema junto con el escudo», precisó Joan Barceló.

El artista hizo referencia al tiempo que le llevó la elaboración de la obra. «No puedo decir cuántos días y horas he invertido, pero ha sido un mes aproximado como hice con los anteriores, es el tiempo que me ha llevado hacer el cuadro. Al final es un hobby, no es mi trabajo, yo no me dedico a esto, hago retransmisiones deportivas, trabajo en televisión, pinto porque me gusta y es una experiencia más», manifestó.

Barceló y Maffeo observan el cuadro pintado por el artista.

Por su parte Pablo Maffeo explicó que le hacía especial ilusión contar con una obra de estas características. «Me hacía ilusión tener una obra así en casa, para el día de mañana cuando te retiras son cosas que te llenan de emoción y es un el lujo de poder contar con ello. Significa que estás haciendo las cosas bien». «Este será uno de los recuerdos grandes». Maffeo por su parte le obsequió con una camiseta con su nombre.