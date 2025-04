Cuestión de prioridades

Mientras algunos seguían dándose besos y abrazos por las interacciones de aquella liga de juguete llamada ‘Kings League’, el mejor fichaje del año, Arrasate, volvió a pagar las consecuencias de un banquillo que da pánico. Faltó ambición en el mercado de verano, y en enero, hipnotizados por los 30 puntos de la primera vuelta, alguno tuvo la brillante idea de decir que «estos jugadores han llevado al equipo a estar en puestos de Europa, no necesitamos revolucionar». Estoy seguro de que el técnico habría agradecido algún retoque para compensar lo insuficiente, porque en la plantilla hay jugadores que están de ’regalado’, como dijo Vicente Moreno en una pretemporada allá por 2019.

En verano decidieron cerrar el grifo en la inversión de fichajes mintiéndonos en público no a los que estábamos en la sala, sino a los aficionados. El colmo fue cuando dijeron, para justificar un mercado en el que se gastaron 1,5 millones en Mojica y un millón por un único año de Robert Navarro, que es que el Mallorca cobraba a plazos los traspasos. Lo que se les olvidó decir es que hacen lo propio cuando fichan. No gastaron un duro y punto. Y este verano pagarán las consecuencias con una plantilla mayor, con cedidos que se irán y con jugadores que no pueden seguir como Cyle Larin, quien se borró en Mestalla y todos quieren que se vaya.

Andy Kohlberg tiene mucho trabajo. Por suerte para todos (y desgracia para pocos) el propietario americano sabe mucho más de lo que aparenta. Se entera de todo y tiene algún confidente del que se sorprenderían en Son Moix. Está encantado con el dinero que le ha hecho ganar Pablo Ortells, que sigue cumpliendo objetivos (aunque todo es mejorable) y ahora mismo le preocupan otros asuntos que fueron pospuestos, pero no finiquitados.

De la cabeza del de Arizona no sale el ‘asunto Presuntuoso’ y la nefasta gestión de los locales comerciales de Son Moix. Esto obligó a Kohlberg a poner dos millones de su bolsillo porque alguien se equivocó gravemente y la entidad estaba condenada a la derrota en los tribunales. El bolígrafo empieza a quedarse sin tinta y eso no es buena noticia para algunos que no paran de acumular pifias. Se presenta un verano la mar de interesante en todos los sentidos.