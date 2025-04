Jagoba Arrasate: «No es el Mallorca que quiero ver»

Nada más acabar el partido y en plena resaca de una de las derrotas más difíciles de digerir de los últimos meses, Jagoba Arrasate repetía una y otra vez que no se aguantaba a sí mismo y que comprendía esa decepción que flotaba en el ambiente antes de hacer un análisis del encuentro contra el Celta. «No es el Mallorca que quiero ver», reconocía el técnico vasco.

Arrasate admitía la superioridad del Celta a partir del segundo tiempo. «Hemos estado muy largo, no hemos podido presionar ni atacar y ellos lo han gestionado muy bien. El gol del empate nos ha hecho mucho daño y luego ellos han sido superiores. Eran un querer y no poder. Han jugado a placer los últimos minutos y parecía que no llegábamos a apretar. Las sensaciones finales han sido muy malas», apuntaba.

El técnico del Mallorca destacaba que las lesiones se habían vuelto a cebar con su equipo forzándola a hacer tres cambios que le privaban de seguir contando con tres futbolistas claves: Muriqi, Morlanes y Asano. «No podemos poner el foco solo ahí, pero son tres hombres importantes, que sumados a las bajas de Raíllo, Samu Costa y Robert Navarro nos afectan. Sin esos seis futbolistas yo también soy peor entrenador. La sensación es que has arrojado la toalla, pero en esas situaciones es cuando corres más, porque estás desordenado», decía.

Mirando a la enfermería, el preparador avisaba de que el delantero kosovar está pendiente de exploraciones pero que pudo sufrir una recaída de los problemas que ya le impidieron jugar en Valencia, que el japonés pedía la sustitución por unas molestias en los isquiotibiales y que el aragonés padecía una sobrecarga.

Arrasate recordaba que tanto el equipo como la afición están obligados a levantarse de cara al próximo fin de semana. «Estamos decepcionados, pero hay que coger poso, mañana entrenar y hablar y, a partir del martes, preparar el partido de San Sebastián. Ahora no vemos la luz, pero durante la semana, con humildad trabajo e ilusión, somos capaces de hacer un buen partido en ese campo».

El de Berriatua tampoco podía pasar por alto la acción del gol perdonado por Cyle Larin antes de empate del Celta. «Seguramente el partido habría sido diferente, pero tampoco loo vamos a saber. Son cosas que pasan. Necesitamos a Larin, sobre todo si no tenemos a Muriqi. Mal haríamos si empezáramos a señalar jugadores», sentenciaba.