David López: «El Mallorca me lo ha dado todo»

David López (Palma, 2003) debutó este domingo, frente al Valencia CF, en Primera División. Lo hizo en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español y cuajó un muy buen partido, a pesar de la derrota del RCD Mallorca. El entrenador, Jagoba Arrasate, valoró así su desempeño: «Lo vi muy bien. Ha estado muy tranquilo, ha cumplido con lo que le hemos dicho. Ya habíamos dicho que estaba preparado. Es un jugador de Primera División y está para lo que se le requiera».

Esta semana, López ha hablado para contar cómo lo vivió él y poner en valor el gran trabajo de formación que se lleva a cabo en Son Bibiloni. Llegó al club con 10/11 años, en alevín de segundo año. Esa fue su primera temporada en la isla. Sobre su debut en Primera División con el equipo de su vida explicaba que «es un sueño cumplido. Siempre que un chaval viene aquí, a la ciudad deportiva, sueña con debutar con el primer equipo. Y si es en Primera División, mucho mejor. Y el hecho de que lo haya podido cumplir es un orgullo».

Sobre su titularidad dice que «lo supe casi en la charla previa al partido. Sabía que había esa posibilidad, pero al 100% no lo supe en ningún momento, salvo la charla antes del partido». También se refirió a su formación y que esta se la debe al club. «Estoy agradecido de forma máxima al club, tanto yo como mi hermano, que llegamos juntos en alevín de segundo año y estuvimos juntos diez temporadas, hasta que él este año lo dejó. Pero es un sueño que he cumplido yo, pero al igual que lo he cumplido yo, lo ha cumplido mi hermano. El Mallorca me lo ha dado todo. Llegué aquí con un sueño. Me han ayudado a crecer como persona y como jugador. Entonces estoy muy agradecido a ellos».

«El club te ayuda, sobre todo, transmitiéndote valores como persona y deportista. Te ayuda a saber competir, a saber ganar, a saber perder. A siempre ir con humildad, a una filosofía de ir trabajando día a día. Y, sobre todo, yo creo que a nivel futbolístico trabaja muy bien a los chicos, pero a nivel personal, también».

Sobre si se considera un ejemplo para los jugadores del fútbol base que se encuentran en categorías inferiores del club asegura que «ejemplo para mí es una palabra un poco grande, por decirlo de alguna forma. Pero al fin y al cabo es como cuando yo era alevín, cadete… y veía a gente debutar en el primer equipo y decía: 'Un día me gustaría ser como esa persona, cumplir ese sueño'. Sí que es verdad que la gente de la cantera, al verme debutar a mí, a Marc, a Jan..., puede tener ese pensamiento».