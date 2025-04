Real Mallorca, del descenso al infierno a luchar por Europa

Un 20 de mayo de 2015 el Mallorca echaba el lazo a la temporada en Segunda División tras ganar por la mínima ante la Ponferradina. Restaban tres partidos más, los tres se perderían y se ponía punto y final a una temporada gris con Karpin a los mandos hasta la jornada 24 y posteriormente con Miquel Soler que se encargó del equipo hasta final de temporada.

En unos meses se cumplirá una década de ese año donde el club llevaba ya tiempo caminando sin rumbo y la situación no llevaba camino de mejorar. Es más, empeoró. Con Utz Claassen a los mandos el Mallorca se dirigía al infierno sobre todo con el fichaje de Chapi Ferrer, que como no podía ser de otra manera fue relevado de su cargo y sustituido primero por Pepe Gálvez y posteriormente por Fernando Vázquez. Fue a finales de 2015 cuando por primera vez apareció el nombre de Robert Sarver como potencial comprador del Mallorca. El alemán no quería pasar por ser el presidente y propietario del descenso a Segunda B y ante la cascada de obligaciones económicas que se avecinaban y el oscuro panorama deportivo, decidió vender en lo que fue sin duda una de las mejores decisiones que tomó desde que llegó al Mallorca.

Porque vendió a un grupo que efectivamente además de solvencia económica cumplió con su palabra de permanecer en el club a largo plazo. Este año 2025 se cumplirá un año desde que por primera vez Claassen y Sarver se dieron la mano, aunque no fue hasta enero de 2016 cuando por primera vez se vio al propietario de los Suns en el palco del Martínez Valero. La venta era un hecho.

Partidos sonrojantes

Si el curso anterior el Mallorca tonteó con el descenso y cerró el año con tres derrotas sonrojantes consecutivas, esa primera media campaña de Sarver, Kohlberg y Steve Nash el equipo se salvó del descenso en Valladolid en una última jornada no exenta de nervios. Fue el año donde se escuchó desde la grada cómo la afición del Mallorca gritaba eso de «Maheta tú si que vales». No es fácil olvidar ese capítulo. No hace falta recordar cómo terminó el que fue en su día CEO del club. A partir de esa tarde en Zorrilla empezó a desencadenarse una cascada de situaciones deportivas que hacen del Mallorca un club singular.

Pereira marcaba de penalti el uno a cero ante la Ponferradina. Era el 20 de mayo de 2015 y el Mallorca se salvaba del descenso a Segunda B tres fechas antes de terminar la temporada.

Tras el casi descenso en Pucela el Mallorca tocó fondo el curso siguiente y descendió a Segunda División B al término de la temporada 2016/2017.

La tarde en Miranda

Esa fatídica tarde en Miranda, un 4 de junio de hace ahora apenas ocho años, el Mallorca certificaba el descenso a Segunda División B, caía al infierno y nadie, absolutamente nadie podía llegar a imaginar lo que vendría después. Ni el más optimista podía llegar a imaginar que el equipo jugaría una nueva final de la Copa del Rey y que lucharía por entrar de nuevo en Europa a falta de nueve jornadas para que finalizara la temporada 2024/2025.

Ese año 2017, la humillación de caer a la categoría de bronce suponía un golpe anímico difícil de describir. Pero así era. El club se veía en la obligación de empezar de cero en todos los sentidos, pero no escatimó gastos y la propiedad, todavía encabezada por Robert Sarver, inyectó dinero y acabó ascendiendo a Segunda y de ahí a Primera para volver a bajar un año después y otra vez recuperar la máxima categoría. Definitivamente si alguna afición ha visto poner su corazón a prueba esta ha sido la mallorquinista.

Fernando Vázquez, en Pucela, en 2016.

Resistir lo que resistió y aguantar lo que aguantó no es fácil, pero todos los años, sin excepción, los seguidores rojillos dieron una lección de comportamiento y de identificación con el equipo y el club.

Sin duda, el éxito del Mallorca en el camino de esta década con el grupo estadounidense a los mandos radica principalmente en el músculo financiero que ha exhibido y en su implicación desde el punto de vista económico.

El camino de las ampliaciones

Se hace difícil seguir el camino de las ampliaciones de capital que ha llevado a cabo el grupo ahora capitaneado por Andy Kohlberg. A los casi 21 millones de entrada en 2015 hay que unir una primera de 10 millones en 2017 a la que siguió otra de 3 en 2019 y otros 3 en 2020. La última fue en 2022 y ascendió a casi cinco millones.

Pero además se han visto también en la necesidad de afrontar varias reducciones de capital social, perdiendo el valor de las acciones y teniendo que recurrir a dichas ampliaciones.

Su aportación económica ha dotado al Mallorca de músculo financiero, consolidado el futuro deportivo y pacificado la planta noble. Ahora les toca a los jugadores hacer el resto. Ahora les toca luchar por Europa.

2015/2016 Cambio a mitad del curso

A finales del año 2015 saltaron a la luz pública las negociaciones que mantenía Utz Claassen con el grupo norteamericano liderado por Robert Sarver y Andy Kohlberg para hacer efectiva la venta del club. En enero de 2016 se dio carpetazo a la operación y empezó una etapa donde predominó la incertidumbre deportiva y que venía marcada principalmente por la falta de experiencia en la liga española por parte de los nuevos propietarios de la entidad. Sin embargo, los 21 millones inyectados nada más aterrizar en Son Moix eran aval suficiente para al menos confiar en que su intención era la de invertir en el club.

Claassen y Robert Sarver en enero de 2016 en el palco del Martínez Valero.

Pero el dinero no evitó el sufrimiento de la primera campaña y el descenso la posterior temporada. Sarver y su grupo continuaron invirtiendo en el Mallorca hasta regresar a Primera División. El propietario de los Suns finalmente decidió abandonar el club en junio de 2023 tras una investigación de la NBA para aclarar su conducta con trabajadores y colaboradores en los Suns. Finalmente decidió marcharse y tuvo que pagar una importante multa económica que ascendía a diez millones.

2024/2025 Un club estable y con futuro

Con la incertidumbre de lo que ocurrirá en el más inmediato futuro y si el Mallorca podrá meterse o no en Europa, la realidad indica que el club está saneado económicamente y los momentos traumáticos que hace una década marcaban el día a día en Son Moix han quedado en el olvido. Se puede valorar el trabajo de los actuales gestores desde el punto de vista deportivo, social y económico.

Andy Kohlberg y Alfonso Díez, presidente y CEO del Real Mallorca.

En el primero de los capítulos se ha trabajado y se trabaja para consolidar al Mallorca en Primera División como objetivo prioritario, pero sin renunciar a crecer y a situar al club en el top ten de la división de oro. El camino que se está trazando, con errores y aciertos, lleva ese trayecto.

u Socialmente el Mallorca ha crecido en el número de socios llegando a cifras que obligan incluso a fijar un tope de abonados ante la demanda existente. La media de entradas en el campo es de las más elevadas y la conexión entre la grada y el equipo es más que evidente. Las peñas han crecido en número y casi cada semana la entidad visita una de dichas agrupaciones para acercar todavía más el vestuario a los aficionados.

Económicamente el escenario presenta un club saneado y al día con sus obligaciones. Cabe recordar que la propiedad americana hizo suyo un concurso de acreedores que heredó con todo lo que ello representa y lo finiquitó con éxito. Hace diez años cuando el Mallorca sufrió una guerra civil en el consejo de administración, el vestuario se resintió y la batalla se trasladó a la grada y a los medios. La calma actual es fundamental para que el fútbol sea el principal argumento de discusión a día de hoy. Del precipicio a la gloria europea, así se escribe la reciente historia del Real Mallorca.