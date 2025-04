Se jubila Manolo Aragón, institución del Mallorca, tras toda una vida en el club

Manolo Aragón, figura icónica del RCD Mallorca, se ha despedido este martes tras décadas de servicio al club, consolidándose como un pilar fundamental en la historia reciente del equipo. Con una carrera que ha abarcado desde los momentos más oscuros hasta la gloria europea, Manolo se retira con una rica trayectoria, marcada por hitos inolvidables como la participación en la Champions League, la consecución del título de Copa del Rey en el año 2003 y la final de la Recopa de Europa.

Durante su carrera, Manolo no solo fue un trabajador, sino también un fiel aficionado mallorquinista. Fundador de la Penya Barralet, que lleva más de 40 años apoyando al club, compartió innumerables anécdotas sobre el ambiente vibrante en el Luis Sitjar y la conexión única con la afición. Su amor por el Mallorca nunca flaqueó, y en palabras suyas, «lo que viví con este equipo no me lo quita nadie».

En unas palabras de despedida dedicadas a los trabajadores y jugadores, el hombre ha insistido en el sentimiento de pertenencia que han de tener por la institución: «Para trabajar en un sitio como el Mallorca hay que tener cariño por la empresa y dedicarse con los cinco sentidos por y para el club», ha entonado 'el irlandés' ante los aplausos de los asistentes.

Aunque oficialmente se jubila, Manolo ha dejado claro que su vínculo con el RCD Mallorca no termina aquí. «Aunque me jubile, seguiré siendo parte de este club. Siempre estaré disponible si el Mallorca me necesita, es mi religión», afirmó en el podcast oficial del club, Endimoniats, demostrando que el mallorquinismo corre por sus venas.

El legado de Manolo Aragón será recordado por generaciones, y su retiro marca el final de una era, pero su huella permanecerá para siempre en la historia del RCD Mallorca.