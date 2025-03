El Mallorca me tiene un poco perdido. Estamos ante probablemente uno de los mejores momentos deportivos de los últimos 15 años, la chavalería está bastante motivada con el equipo y pese a que alguno falla los domingos, creo que Son Moix está a un nivel de notable alto cada quince días.

Pero pienso que en el seno del club se está cociendo algo. Está siendo una etapa de muchos cambios, la mayoría de ellos seguramente en positivo, pero alguna gorda también se lía. El talante de Jagoba, los resultados del equipo, la felicidad de la afición… ha generado un cocktail perfecto para que el departamento de comunicación haya abierto el grifo de las entrevistas, cosa que me encanta, pero sorprende.

La maniobra es muy buena por parte de Héctor Martín, que consigue acercar al equipo todavía más a la afición, aunque parece evidente que cuando vengan un poquito peor dadas, los futbolistas dejarán de desfilar cada semana por los medios.

Aquí ahora habla hasta Abdón, que llevaba años muy tranquilo haciendo creer a la afición que le gustaba ser el jugador número 18, pero de eso ya se cansó y lo que debería hacer es hablar en el campo cuando le toca, como este domingo, que pese no hacer un mal partido, no fue suficiente.

Lo de Maffeo y la Kings League (cosa de la que ya me niego a hablar) no es más que el reflejo de que están cambiando cosas, pero que no todas ellas gustan. Aunque han sido pioneros (y deberían preguntarse por qué lo fueron), quisiera saber si a Kohlberg le hizo gracia. Y puede que sí le hiciera, pero Kohlberg no está para muchas tonterías y Alfonso Díaz debería ser consciente, así que más vale no tentar mucho a la suerte, porque aquí ya cayeron algunos que se creyeron invencibles. Eso siempre pasa factura.

A Alfonso le tocó claudicar también con el asunto Albert Salas, con quien no sé si tenía muy buena relación y al que ha tenido que buscar un hueco inventando Mallorca Studios, para no desarticular el actual departamento y generar un cisma. Y ojo, que Mallorca Studios es una idea que en realidad mola y para la que elige al probablemente mejor Dircom que tuvo el Mallorca en su historia. Además, cualquier otra decisión que no hubiera sido recuperar a Albert, hubiera sido muy impopular. Albert se ganó a la afición, cosa que va a tener muy muy difícil Alfonso, por no decir imposible.