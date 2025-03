El virus y el vértigo

El Mallorca compareció por Mestalla sin mordiente y abandonó el centro de operaciones del Valencia con la sensación de haber perdido una buena oportunidad de abrir brecha en esa zona media que aspira a entrar en posiciones europeas. El grupo de Jagoba no supo jugar con el estado de ansiedad de su rival, que está saliendo de su situación límite, y perdió por su falta de mordiente arriba. Quizás si el balón templado por Maffeo hubiera acabado en la cabeza de Muriqi y no en la de Asano -remató fuera en una ocasión de oro- el vestuario estaría celebrando su séptima jornada de imbatibilidad... O si la volea de Darder no sale tan centrada un par de minutos antes del tanto del Valencia.

Jagoba dejó en la Isla a Muriqi y Larin para entregarle a Abdón la oportunidad que el artanenc reclama día tras día en los medios... pero apenas dispuso de opciones. Atrás, con Mojica asfixiado y Valjent tocado, el de Berriatua le dio la alternativa a David López, que cumplió en su estreno en Primera. Al Mallorca le puede entrar el vértigo de jugarse la plaza europea. Y si no dispone, por primera vez en casi dos años, de sus dos ‘9’ de referencia, pues la empresa resulta complicada aunque delante tengas a un Valencia que no es ni la sombra de lo que fue. El sábado, ante el Celta, tendrá una nueva oportunidad para seguir reenganchado a la pelea por Europa.