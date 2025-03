David López : «He intentado llevar el debut con normalidad»

David López ha vivido una de las tardes más especiales de su vida deportiva al debutar con el primer equipo del Real Mallorca y hacerlo además ante un rival como el Valencia y en un estadio histórico como es Mestalla. El defensa explicó que trató de llevar con "tranquilidad y normalidad" el primer encuentro disputado en la máxima categoría. «Lo he intentado llevar con la máxima tranquilidad y normalidad posible, al fin y al cabo es un partido de fútbol, son once contra once. Ahora ya en frío, miro lo que he conseguido, debutar con el equipo de tu vida es una sensación muy bonita", afirmó.

Ante los medios oficiales del club, el jugador tuvo también palabras especiales para las personas que le han acompañado a lo largo de estos años hasta llegar a Primera. "He pensado en mi familia, en mi pareja, en mis amigos...en la gente que me ha ido ayudando en todo el proceso. Yo creo que siempre que ves a un canterano debutar viene esa motivación de todos los que están ahí de que tal vez uno de ellos puede ser el siguiente y yo animo a todos los futbolistas a que trabajen, que nada es imposible y que luchen por sus sueños», dijo. Sobre el encuentro, David indicó que por merecimientos y trabajo llevado a cabo sobre el campo, el equipo mereció más. «Es un partido en el que merecíamos más, pero el fútbol ese así, se mide por pequeños detalles y ante el Valencia no tuvimos la pizca de suerte que se necesita para conseguir al menos un punto. Pero el equipo ha estado bien y lo ha luchado hasta el final. Nos llevamos eso», declaró el central. El jugador afirmó también que el grupo hizo todo lo posible para sacar algo positivo. «Ellos han apretado, pero el Mallorca no ha estado mal. Supimos defender en el tramo del partido que tuvimos que hacerlo y al final hemos hecho todo lo posible para sumar un punto, pero no ha podido ser», explicó el debutante en la tarde de Mestalla.