Arrasate: «El árbitro me ha desquiciado»

Jagoba Arrasate aseguró al término del encuentro que el partido se perdió por una error concreto en una pérdida de balón, pero añadió que la actuación del colegiado Fernández Maeso «me desquició». «A mí me ha desquiciado, pero no hemos perdido por eso. Yo tengo que aprender a tranquilizarme porque si me desquicio es peor y no es la primera vez que me pasa con este árbitro. Con este árbitro viene de lejos, en algún partido más también hemos tenido alguna situación parecida de yo protestar , de él venir, de amonestarme, a Sergi también le había cogido la matrícula, son pequeñas cosas. Pero que quede claro que hoy no hemos perdido por el árbitro y con los árbitros con algunos tenemos buenos recuerdos otros no tantos, cosas del pasado...algo de eso habrá habido».

El técnico admitió que ahora siente sensación de rabia, pero que hay que poner el foco ya en el encuentro de la próxima jornada. «Quedan nueve partidos y el sábado tenemos otro partido bonito con nuestra gente ante el Celta, es una semana corta y vamos a ver si recuperamos algunos jugadores. La fuerza de este grupo es el colectivo y esperemos contar con algún futbolista que no ha estado ante el Valencia. Ahora perdemos a Samu y a Raíllo, este sábado perdimos a Muriqi, Larin y Robert, a ver si podemos recuperarles a todos», declaró. Sobre el encuentro ante el Valencia, el entrenador destacó que en las fases decisivas del encuentro el acierto cayó de su parte. «Han pasado pocas cosas en el primer tiempo, las defensas se han impuesto a los ataques y en el segundo periodo nosotros tuvimos una ocasión de Darder, luego llegó el gol donde ellos se aprovechan de un error nuestro en una salida. Posteriormente me gustó la reacción del equipo. Al final el partido se paró y ellos se defendieron y tuvimos algún acercamiento, pero nos faltó algo de presencia en el área», afirmó. «Tuvimos un buen momento en el segundo tiempo, pero cuesta cuando ellos se echan atrás y cuando tuvimos buenos centros nos faltó acierto y algo de presencia y cargar un poco mejor en el área», reflexionó el entrenador del Mallorca. Respecto al debut de David López, el técnico se mostró satisfecho con el partido que llevó a cabo el defensa. «A David lo vi bien, tranquilo, cumplió con lo que le pedimos. Al final el cambio es más por fatiga y por la variación de sistema del rival. Él está para lo que se le requiera y como dije le ha venido muy bien la cesión al Burgos».