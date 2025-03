Mestalla, nueva parada hacia Europa

Un gran objetivo requiere de grandes hazañas y hoy el Mallorca persigue una mayúscula en el estadio de Mestalla. A las 18:30 horas se enfrenta al Valencia (Movistar LaLiga) en una nueva parada hacia Europa. Con 40 puntos, la permanencia está sellada y el once de Jagoba Arrasate se ha planteado ahora un nuevo reto, solo reservado a los mejores en Primera. Sin duda en esta lucha en condiciones normales debería estar el Valencia, pero las circunstancias y la mala gestión ha enterrado al equipo en la zona baja luchando por no descender.

El Mallorca buscará tres puntos de oro sin dos de sus internacionales, Vedat Muriqi y Cyle Larin, ambos han regresado con molestias físicas y ayer se cayeron de la convocatoria. El kosovar es la ausencia má sensible debido a sus prestaciones en ataque. Tras una racha negativa había vuelto a ser decisivo en el área rival y como casi siempre que acude con su selección vuelve a tener problemas físicos.

La baja de Larin es menos importante porque con el paso de las jornadas el canadiense ha dejado de ser decisivo para su equipo. El nueve de referencia en el choque de Mestalla puede ser Abdón Prats, aunque ayer Jagoba Arrasate indicó que tiene también otras posibilidades como la de Asano o el propio Domenech. Sin embargo, la posibilidad de darle la titularidad al futbolista de Artà es la opción más natural para evitar mover en exceso el engranaje montado en la zona ancha del campo. De la misma forma tampoco el técnico desveló si actuará con tres centrales o estirará algo más el equipo.

Teniendo en consideración las urgencias del Valencia no sería de extrañar que el preparador bermellón se decantara por salvaguardar más la portería de Greif y dotar al equipo de una mayor consistencia en la línea defensiva.

En cualquier caso el Valencia saldrá a por todas dada su posición de peligro en la tabla y la respuesta de los mallorquinistas tienen que ser a la par porque en caso contrario el partido puede complicarse en exceso.

El Mallorca ha vuelto a ser un equipo fiable y durante en los últimos dos encuentros arrancó sendos empates a uno en el Pizjuán y San Mamés. Frenó la sangría de derrotas y ahora el reto es intentar mantener de nuevo la meta a cero y a partir de ahí intentar tomar impulso en los partidos. Un tratado de intenciones claro, pero que en Primera no es fácil de llevar a cabo porque los rivales no suelen poner las cosas tan sencillas.

Pese a encajar, lo cierto es que el Mallorca lleva a cabo un buen trabajo defensivo en general y en la zona ancha ha recuperado un armazón que genera fútbol y problemas a los rivales. Con Sergi Darder, que ha dado un nuevo paso adelante y las prestaciones de Dani Rodríguez, Morlanes, Mascarell y Samu, el equipo tiene que recuperar la capacidad de hacer daño en el área de forma más contundente. Porque en muchos de los encuentro disputados hasta la fecha ha faltado principalmente eso, dar el espaldarazo definitivo en la zona de peligro rival.

Hoy sin Muriqi, pero con Abdón y Asano el Mallorca buscará amenazar a un rival herido, muy necesitado de puntos y que juega en su estadio. Pero eso es un arma de doble filo porque si las cosas van bien Mestalla lleva en volandas a los suyos, pero si la cosa se tuerce, puede ser un enemigo incluso más letal que el propio rival. La mayor incógnita en el once de Corberán será la delantera. Sadiq Umar, que ya está recuperado de su proceso febril del viernes, entró en el once titular ante el Atlético de Madrid y no ha salido desde entonces.

El nigeriano ha sido el titular durante todo el mes de marzo en el que Hugo Duro ha estado fuera por una lesión en el soleo. Hernández Maeso del Comité Extremeño dirigirá el encuentro a partir de las 18:30 horas.