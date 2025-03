El Mallorca viaja a Valencia sin Muriqi ni Larin

El Real Mallorca viaja a Valencia este fin de semana para jugar contra el Valencia sin Muriqi ni Larin, que no entran en la convocatoria. El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, manifestó respecto a estas ausencias que se deben a molestias físicas. «A parte de Robert (Navarro), ellos dos tienen problemas físicos, molestias musculares, no es mucho, pero necesitamos gente al cien por cien y para este partido no lo están. Tenemos a Abdón, a Asano y a Marc que pueden jugar también ahí delante». El técnico insistió respecto al kosovar lo siguiente: «Muriqi tenía molestias musculares, ayer fue un entrenamiento de recuperación, lo hizo dentro (del gimnasio), hoy se probó, no tenía buenas sensaciones, Larin tampoco. No sé la causa efecto que ha podido tener con la selección, pero todos los equipos estarán parecidos», declaró el entrenador del Real Mallorca.

El técnico habló también de la dificultad que entraña el partido ante el Valenica. «Vamos a enfrentarnos a un rival que está muy bien, en un gran momento, es muy versátil, cambia de estructura, cambia la iniciativa y está consiguiendo buenos resultado en casa. Queda por ver si vamos a ser capaces de imponer nuestro estilo y cuando sea al revés, cuando lleven la iniciativa debemos mantenernos firmes». «Hay un entrenador (Carlos Corberán) que le ha dado un matiz diferente también. Baraja hizo un buen trabajo y ahora mismo está con confianza, como digo son un equipo versátil y siempre tratan de hacer daño al rival. Tenemos una salida complicada», manifestó el entrenador del Mallorca. Debido a las ausencias de ambos equipos, el partido puede ser parejo sobre el campo. En este sentido el entrenador apuntó. «No sé cómo están y que bajas pueden tener, se pueden asemejar los dos equipos, estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer bien quedan diez partidos y tenemos mucha ilusión, tenemos que estar cien por cien de mente, de ilusión y de físico», explicó. Insistió sobre la presencia del nuevo técnico valencianista que tiene mucho mérito lo que ha conseguido. «No es fácil coger un equipo que está en descenso y dar señales de que están mejor y doy mucho valor en esas situaciones límite en casa y que saquen los partidos adelante». La necesidad del Valencia es ganar para tomar impulso, mientras que el Mallorca precisa de puntos para seguir arriba. Pero Arrasate avisó: «Ellos tienen necesidad y sabemos cómo son los partidos de Mestalla, hay que ponerse en el ecosistema que sufriremos, el público va a apretar y tenemos que igualar esa frecuencia y ojalá desde ahí sacar esa ilusión y confianza que tenemos para hacer un buen partido», matizó. Anunció también el entrenador que a Robert Navarro «le quedan unas semanas pero ya es una buena noticia que pueda saltar al campo», declaró. Sobre el sistema de juego, el entrenador no dio pistas. «Barajamos todas las opciones porque ellos son versátiles. Cuando tenga la alineación incluso no sé cómo jugarán porque puede hacer cuatro atrás o actuar con tres centrales y hay que planificar todas las situaciones. Luego es importante saber cómo interpretan los jugadores las modificaciones en el campo», precisó. El entrenador tiene también la receta para sus futbolistas en el caso de que vengan malos momentos. «Los 600 aficionados del Mallorca seguro que los vamos a escuchar, eso nos indica que la gente está ilusionada y si están un poco decaídos (los futbolistas) que miren esa grada y seguro que recobrarán la fuerza», afirmó. Sobre la petición de Muriqi de renovar su contrato y los contactos iniciados con el club, que todavía no ha respondido a su propuesta, el técnico indicó que esto ahora no es un asunto prioritario. «Sobre esto no he hablado, había cosas más importantes ahora mismo, sé lo que piensa, es un tema entre él y la dirección deportiva ojalá esté mucho tiempo. Quiere ser leyenda, la gente le quiere y ojalá esté mucho tiempo en el Mallorca», afirmó. Por último, sobre la participación de Maffeo en la Kings League, el técnico insistió en que hay que normalizar este tipo de situaciones. «Ya dije que hay que empezar a normalizar estas cosas, fue un tema del club, cree que es positivo por X cuestiones que participe, después del partido del Espanyol Maffeo da el OK. Yo no vi nada, creo que estuvo tres minutos, puedo tener mi opinión, pero hay que normalizar estas cosas y no pasó nada. Maffeo está bien», declaró.