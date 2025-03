Abdón Prats quiere más

Metido en su versión más madura, Abdón Prats Bastidas (Artà, 1992) reconoce que a veces, por su bien y por el de su equipo, tiene que buscarse a sí mismo. El delantero del Mallorca, que este jueves se sumaba a la familia de OK Mobility como embajador de la marca, reconoce que esta temporada ha pasado por tramos de oscuridad y que en ocasiones no se ha visto bien, pero asegura que está preparado para lo que venga. Sobre todo ahora que el sueño de que el club de su vida vuelva a Europa va cobrando forma.

Abdón asegura estar listo en lo físico y en lo mental. Por un lado, ha vuelto a entrenar después de dos y medio en cama con dolor de barriga y fiebre. Y por el otro, afronta con fuerza la recta final de la temporada. «Hay momentos buenos y malos», señala. «A veces estoy más decaído y aunque quiera, mi cuerpo y mi mente no me acompañan. Estoy motivado para ayudar al equipo y conseguir el objetivo, los puntos o el gol que pueda marcar. A veces el míster me ha puesto, he salido a jugar y veo que no estoy», cuenta. «Me digo a mí mismo que es normal, en esta situación no puedes estar siempre motivado o activo y es difícil mantenerlo. Interiormente intento estar siempre preparado para lo que pueda pasar. En el fútbol, y más en Primera, te pasa una ocasión por delante y tienes que aprovecharla», recuerda.

El artanenc tampoco se conforma con lo que ha hecho el Mallorca hasta ahora. «Me encanta mi equipo porque esté en puestos de Champions o en los de abajo no hablamos de los puntos ni de lo conseguido. Eso te dan tranquilidad en el día a adía y felicidad en los entrenamientos. Somos conscientes de que hemos conseguido los 40 puntos pero no queremos que se quede aquí. No nos vamos a relajar. Esto nos da confianza e intentaremos ir hacia arriba», avisa. «Hemos estado en la parte de abajo y ahora nos toca disfrutar en la otra. Todos los equipos se están jugando mucho y tenemos que dar lo mejor de nosotros y esperar que los otros fallen y se den esas casualidades que nos permitan entrar en Europa».

Autor de goles imposibles e inolvidables para el mallorquinismo, Abdón se reencontrará este fin de semana con el Valencia, el último equipo al que le ha marcado un gol, aunque de eso han pasado ya unos meses. «Cada partido pienso en marcar y ojalá se dé», destaca el mallorquín. «Soy un jugador que siempre ha demostrado que esté el tiempo que esté en el campo, alguna oportunidad tengo. Aveces soy efectivo y a veces no porque soy humano y me equivoco. Pero estoy súper ilusionado y con ganas de seguir marcando».

Abdón, durante la charla en la que ha participado en la sede central de OK Mobility.

Mirando únicamente a Mestalla, Abdón es consciente de que no será un partido sencillo. «Ellos se juegan la permanencia y sabemos qué club es, que no está acostumbrado a estas situaciones y no lo están pasando bien», señala. Eso sí, sabe el delantero que el equipo no jugará solo. «El mallorquinismo siempre ha creído y es una pasada que se muevan así en los desplazamientos», comenta refiriéndose a ese medio millar de seguidores que viajarán el domingo a Valencia. «Es un honor. Se ha creado una comunión increíble y fuera de casa se nota».

Abdón se muestra rotundo cuando le preguntan si le veremos algún día en la Kings League como a su compañero Pablo Maffeo. «No», asegura tajante. «Lo respeto, pero no estoy informado sobre ella».