Los hombres de Jagoba

Llevan diez temporadas trabajando juntos y apenas necesitan hablarse para saber cómo están o qué necesitan. Una mirada, un simple gesto, les basta par comunicarse. Bittor Alkiza (San Sebastián, 1970) y Sergi Pérez (Tarragona, 1983) son las otras dos patas del caballete sobre el que reposa la pizarra de Jagoba Arrasate. El corazón de un banquillo, el local de Son Moix, que el pasado verano tuvo que reinventarse. Ocupan un segundo plano, pero no hay nadie que conozca mejor que ellos al entrenador que ha devuelto al Mallorca a la pelea por Europa.

Después de tres años en Soria y otros seis en Pamplona, el Equipo A sigue caminando junto bajo el sol, ahora escondido, de la Isla. Con Jagoba al volante, Bittor y Sergi forman el núcleo duro de un cuerpo técnico que en Son Bibiloni completan Xisco Campos, Xim López, Miguel Artigues o Luivi de Miguel, todos con una notable experiencia en la casa.

Si algo destacan una y otra vez los hombres de confianza de Arrasate es la naturalidad que caracteriza a un técnico sosegado y reflexivo en la sala de prensa y en ocasiones volcánico dentro del área técnica. «Yo lo definiría como un tío normal que le da normalidad a la mayoría de las cosas», dice Alkiza. «Dentro del vestuario se comunica con los jugadores de una manera muy sencilla. Y siempre en frío, aunque a veces pueda parecer lo contrario. Somos muy diferentes en eso y él tiene un poso que yo, que voy a calentones, no tengo. Siempre va a priorizar el lado humano frente al deportivo. En un mundo como el del fútbol profesional, en el que todo se magnifica y puedes vivir en una burbuja, él es igual que cuando le conocí o cuando entrenaba a juveniles».

Con más de 400 partidos como jugador en Primera División, Alkiza no necesita presentación. Es algo así como la media naranja de Arrasate en el terreno futbolístico. «Cuando uno está muy arriba hay que bajarlo y si está por los suelos, levantarlo», explica entre sonrisas mientras admite que uno y otro habitan entre un continuo intercambio impresiones. «Discutimos muchísimo durante la semana. Demasiado, seguramente. Cuando él expone una idea intento ponerle todas los contras posibles», reconoce. «Hasta el viernes o el sábado, que ya le doy la razón en todo para que esté tranquilo durante el fin de semana y vaya para adelante con lo decidido. Es muy fácil trabajar con él porque te da mucha libertad. Nos repartimos un poco en función de las necesidades que tengamos, pero llevamos tanto tiempo juntos que nada más vernos por la mañana sabemos cómo llega cada uno. Y eso lo simplifica todo».

Sergi Pérez y Bittor Alkiza, en los campos de Son Bibiloni.

Pocos conocen el papel tan determinante que ha jugado Alkiza en la vida deportiva de Arrasate, al que fue a buscar a Elgoibar, donde trabajaba como profesor mientras dirigía al equipo del pueblo, para incorporarlo a las categorías inferiores de la Real Sociedad. Jagoba empezó dirigiendo a los juveniles antes de entrar a formar parte del equipo de Philip Montanier, al que relevaría cuando el técnico francés, que había logrado el acceso a la Champions, regresó a su país. En Anoeta y con solo 35 años, el hoy entrenador del Mallorca logró un séptimo puesto y unas semifinales de Copa, aunque al inicio del curso siguiente todo se torció y fue destituido, por única vez en su carrera, tras diez jornadas.

La decisión

Arrasate tomó entonces una decisión tan acertada como difícil de comprender en aquel momento, porque de todas las ofertas que tenía sobre la mesa para seguir entrenando el año siguiente, escogió la del Numancia. O lo que es lo mismo, pasaba de la Primera División y de coquetear con la Champions a un pequeño club de Segunda. Antes de hacer las maletas le propuso a Alkiza que le acompañase y allí se encontraron a Sergi Pérez, un hombre arraigado al club soriano que venía de trabajar con Machín, Anquela o Gonzalo Arconada, con el que había conocido la escuela y la metodología del fútbol vasco. «Soria en aquel momento era un lugar ideal para trabajar. Igual había dado un paso atrás, pero fue para crecer y eligió el mejor sitio. Fue una decisión muy sensata porque allí podía trabajar sin presión, con unos objetivos muy claros, plantillas competentes y gente de calidad que por una circunstancia u otra no había podido triunfar en Primera. Aquel Numancia era un club trampolín para jugadores y entrenadores», explica el preparador físico del conjunto bermellón, con el que Jagoba también conectó enseguida. Sergi Pérez ha sido testigo directo de la progresión del técnico de Berriatua. «Ha crecido muchísimo. Yo estoy asustado de su capacidad, de lo que evoluciona. Creo que cada año es mejor».

El profe Arrasate

Alkiza y Sergi también coinciden al subrayar el carácter pedagógico de Arrasate y su vocación de profesor. «Cuando hay alguna fricción él prefiere analizarlo todo en frío en lugar de tomar decisiones en caliente. Ponerlo todo en contexto: lo que ha pasado, cómo ha pasado y cómo podemos cambiarlo. Yo soy más acalorado y en ese sentido he aprendido mucho de él», relata el exfutbolista de la Real Sociedad y el Athletic.

«Jagoba trabaja desde la convicción, no desde la obligación», cuenta Sergi Pérez. «En ese sentido, nunca le he visto poner una multa y, en según qué cosas, deja que el propio grupo se autogestione. Intenta escuchar al jugador y saber lo que ha pasado», añade el catalán. «En una plantilla siempre hay gente con la que tienes más feeling y esto ya no es como antaño, que era café para todos», afirma Alkiza. «Nosotros intentamos tratar a cada uno según sus necesidades, porque a alguno le viene bien un poco de cariño y a otro le hace falta que le aprieten. Pero Jagoba tiene siempre la puerta abierta a que los futbolistas participen, a que expresen sus inquietudes e incluso sus quejas».

El método Arrasate ha calado en Son Bibiloni y en las entrañas de un Mallorca que apura la temporada mirando hacia la parte superior de la Liga.