Razones para no engañarse

No nos engañemos. El Real Mallorca no va a tener ningún jugador convocado en la selección española a no ser que tenga un delantero español que sea el pichichi de la Liga y además sea joven. El último que fue convocado fue Dani Güiza en 2008 y pueden pasar 17 años más hasta que vaya otro. Luis de la Fuente siempre tendrá en la recámara a algún central de una liga europea con apellido de nombre de marca de aire acondicionado que esté por delante de Antonio Raíllo, por muy bueno que sea el andaluz.

No nos engañemos. No vamos a conseguir jóvenes seleccionables para España con un filial en Tercera RFEF. La consumación del descenso de ayer del equipo de Siviero demuestra que la apuesta por la cantera es algo que, de momento, no es prioritario para el club. Algo que sorprende y contrasta con la trayectoria del equipo de División de Honor Juvenil, que compite contra las mejores canteras haciendo un gran papel. Y no nos engañemos, el salto del juvenil a Primera División es demasiado grande para que futbolistas jóvenes tengan la oportunidad de jugar en Primera. No nos engañemos. La prioridad del club es, primer equipo aparte, apostar por el marketing y conseguir más seguidores en redes sociales. Maffeo hizo historia ayer al ser el primer jugador de Primera División en activo en España que juega un partido de la Kings League, torneo de Gerard Piqué. Una competición venida a menos y en la cual las audiencias han caído en picado. Eso sí, durante la emisión del partido entre Porcinos y KuniSports, en el que Maffeo jugó 3 minutos, se anunció que el Real Mallorca ha alcanzado los 10 millones de seguidores en redes sociales. Hasta donde yo sé, crecer en redes no suma puntos ni da títulos. Lo que sí aumentaría la masa social sería que el Real Mallorca se asociase con equipos de otras secciones de la isla como el Illes Balears Palma Futsal. Eso sí que haría crecer de verdad al club.