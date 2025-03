Piqué sobre el debut de Maffeo en la Kings League: «No ha pasado nada por jugar tres minutos»

Gerard Piqué agradeció al Real Mallorca y a Pablo Maffeo la participación en la Kings League. «Agradecerles por venir hoy aquí y participar en el evento y a nuestro equipo de marketing por todo el trabajo y por cerrar el acuerdo. Ha sido un espectáculo verle jugar aunque solo sean tres minutos y estábamos debatiendo si chutaba o no el penalti, pero es mucha presión» , dijo entre risas el exfutbolista del FC Barcelona.

«Yo lo fallo», respondió Maffeo. «Tengo a todos mis amigos y familiares en la grada y seguro que lo habría fallado», comentó también en tono de broma el lateral del Real Mallorca. «Creo que no pasa nada por jugar tres minutos, la gente diciendo que se puede lesionar, el ambiente es genial y aquí muy contentos y muy felices y esperemos que toda la gente lo haya disfrutado», interfirió de nuevo Gerard Piqué.

Maffeo también afirmó que se encontraba bien y feliz por haber tomado parte de esta fiesta. «Estoy bien, no me pasa nada, me han tratado muy bien y agradeceros lo que habéis hecho por mí. Lo recomiendo, es una experiencia que vale la pena vivir y lo recomiendo a todos mis compañeros. ¿Muriqi? Podéis traer alguno mejor» respondió bromeando. Antes Maffeo dijo mostrarse impresionado por el ambiente y afirmó que el ambiente en el vestuario ha sido muy bueno.

Maffeo, en una imagen captada en la tarde de este domingo en la Kings League.

Pablo Maffeo ha sido el fichaje bomba en la Kings League. El futbolista del Real Mallorca se ha convertido en el primer jugador en activo en jugar la competición al fichar por el Kunisports, el club que preside el exfutbolista argentino Sergio Kun Agüero. Desde su creación, la Kings League ha contado con leyendas como Ronaldinho, Pirlo, Totti, Ibrahimovic, Neymar, Kaká o Casillas entre otros, pero la participación de Maffeo marca un punto de inflexión al involucrar un futbolista en activo de Primera.