Ali Sami Yen: 25 años del día que el Mallorca jugó en el 'infierno'

Estambul fue la última parada en una brillante participación del Real Mallorca en la Copa de la UEFA -hoy Europa League- de la temporada 1999/2000. Llegó a ella tras caer en la previa de la Champions League ante en Molde noruego y con Fernando Vázquez en el banquillo. Hasta llegar a los cuartos de final, dejó en su camino a ilustres del fútbol continental como el Ajax -con victoria en el Amsterdam Arena gracias a un soberbio gol de Diego Tristán- o el Mónaco de Márquez, Gallardo, Barthez o Trezeguet.

El Galatasaray se interponía en su camino. Los turcos, con el incansable Fatih Therim en su banquillo, acabaron por proclamarse campeones del torneo, doblegando en los penaltis y en la gran final al Arsenal, en Copenhague. Meses después, ganarían la Supercopa de Europa al Real Madrid, liderados por los rumanos Hagi y Popescu, el portero brasileño Taffarel y buena parte de una generación de futbolistas turcos que son parte de le leyenda, como Hakan Sükür, Hasan Sas, Arif o quien tiempo después jugaría con la camiseta del Real Mallorca, Fatih Akyel.

Julián Robles, a la derecha, asistiendo a un compañero.

El 1-4 de la ida en Son Moix dejó la eliminatoria sentenciada y al Mallorca con pie y medio fuera de Europa. Pero restaba el epílogo, la visita al auténtico 'infierno turco': el mítico Ali Sami Yen. El viejo estadio de Estambul recibió a los baleares un jueves 23 de marzo del año 2000, hace justo 25 años. Horas antes, su interior ya estaba lleno y en los exteriores, miles de hinchas se agolpaban para animar a un Galatasaray irrepetible.

Vázquez revolucionó la lista de convocados con la presencia de dos jugadores del juvenil: Julián Robles y Albert Riera. El último, casualmente, años después fichó por el Galatasaray, aunque ese día no jugó. 'Welcome to Ali Sami Yen Hell' (bienvenidos al infierno del Ali Sami Yen) rezaba la pancarta que recibió a los jugadores al salir al césped durante el entrenamiento previo, con la grada vacía, pero una presión ambiental presente en el entorno, pese a estar casi decidida la eliminatoria.

Aquella tarde, el Mallorca perdió. Cayó 2-1 ante el Galatasaray en Estambul y apoyado por un reducido grupo de aficionados que se enfrentó a las 30.000 almas que apoyaban a los de Therim. Formó ese día el cuadro balear con un once inicial que presentó a Leo Franco en meta, junto a Armando, Siviero, Nadal, Carreras, Robles, Serrizuela, Álvaro Novo, Ibagaza, Romerito y Carlos Domínguez. Más tarde, tuvieron minutos Diego Tristán, Ardian Djokaj y Jovan Stankovic.

Un grupo de aficionados mallorquines, en la grada del Ali Sami Yen. Foto: Joan Torres

La visita al 'infierno' turco del Ali Sami Yen quedó como el final de un intenso trayecto que arrancó ante el Sigma Olomuc checo, repitiendo país con el Teplice antes de tumbar a Ajax y Mónaco. En cuartos, además del Mallorca, también cayó el Celta de Vigo. Antes lo hicieron el Deportivo y Atlético de Madrid.

La polémica marcó las horas posteriores a la visita a Estambul, pues apenas 48 horas después de medirse un jueves al Galatasaray, el Mallorca jugaba en Mestalla el sábado (20:45 horas) un partido de Liga ante un Valencia que no cedió a la hora de retrasar el horario del encuentro, pese a la mediación de la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, el equipo viajó directamente desde la ciudad turca hasta Valencia, descargando al grueso de la expedición en Manises para trasladar al resto hasta Palma.