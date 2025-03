Takuma Asano: «Creo que puedo ayudar al equipo a conseguir una mejor posición»

Tras su llegada al equipo y una lesión que lo dejó fuera durante gran parte de la primera mitad de la temporada, Takuma Asano ha comenzado a mostrar de qué está hecho. El delantero japonés ha sido clave en los dos últimos partidos disputados en el Estadi Mallorca Son Moix, anotando en ambas jornadas.

Con los 40 puntos en la clasificación ya alcanzados, Asano evalúa su estado físico y su adaptación al equipo y a la liga española. Lo ha hecho en unas declaraciones al club en las que también ha hablado de su llegada a la isla y cómo cree que puede ayudar al equipo en este tramo final de la temporada.

«Creo que me adapté rápidamente al equipo. Hablo frecuentemente con mis compañeros, en el campo, pero también fuera de él, voy a cenar con ellos. Siento que este equipo es realmente amigable y me siento muy cómodo en él. Aprecio mucho a mis compañeros, siempre me han ayudado.Hasta ahora no tenemos que cambiar nada, solo hacer todo lo que podamos y dar el 100%. Eso es lo que hago también, he dado el 100% esta temporada. Por supuesto, algunos partidos son malos y otros muy buenos, eso es natural. Incluso con partidos buenos y malos, seguimos adelante, mirando hacia el futuro».

Asegura Asano que los partidos en casa son muy especiales y que los que les toca jugar a domicilio son complicados. El ambiente que se vive en Son Moix es «indescriptible». «Me siento diferente en los partidos en casa y los de visitante. Cuando jugamos fuera tenemos que volar a todas partes y no es fácil. Y, por supuesto, en los partidos en casa, los aficionados y la atmósfera son increíbles. Siempre tenemos más energía cuando estamos con nuestros aficionados. Por eso me siento muy bien en los partidos en casa».

En cuanto al futuro de lo que queda de calendario, dice que «tenemos 40 puntos y tal vez algunos jugadores piensen que está bien, que es suficiente. Pero no lo es, tenemos que marcar más goles, ganar más, conseguir más puntos. Tenemos que dar el 100% en el próximo partido y, cuando ese partido termine, enfocarnos en el siguiente. Así es como debemos mantenernos, concentrados en el próximo partido».