Fallece a los 43 años el exjugador del Real Mallorca Andrija Delibasic

El que fuera jugador del Real Mallorca, Adrija Delibasic, ha fallecido a la edad de 43 años de edad. El futbolista llevaba tiempo luchando contra un tumor cerebral del que no ha podido finalmente recuperarse. Permaneció en las filas del conjunto bermellón las temporadas 2003/2004 y 2004/2005 y llegó procedente del Partizán.

Posteriormente continuó su carrera deportiva en el Benfica, Braga, AEK, Beira Mar, Real Sociedad, Hércules y Rayo Vallecano, donde se retiró en 2013. Recientemente estaba trabajando como director deportivo del Buducnost Podgorica.

Al futbolista del Real Mallorca se le diagnosticó un cáncer, concretamente un tumor cerebral a a principios de 2023 y empezó una lucha titánica para tratar de recuperarse. Llegó a operarse en el mes de marzo y había logrado recuperarse. Sin embargo, este 2025 la enfermedad ha vuelto a golpearle y ha fallecido siendo muy joven.

El Real Mallorca ha publicado un mensaje en la red social confirmando el fatal desenlace y remitiendo unas palabras de apoyo a sus amigos y familiares. El futbolista inició su primera temporada en el Mallorca el año 2003, temporada en la que el equipo rojillo estuvo dirigido por Jaime Pacheco, Tomeu Llompart y Luis Aragonés.

Lamentamos profundamente la pérdida de Andrija Delibašić, exjugador del club. Mandamos nuestro pésame a su familia y seres queridos 🖤 pic.twitter.com/T9WlUtGt0P — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) March 19, 2025

Tenía 22 años y disputó un total de 17 partidos anotando 4 goles. El curso siguiente, la temporada 2004/2005 también fue de tres entrenadores con Benito Floro, Tomeu Llompart y Héctor Cúper. Participó en doce partidos anotando tres goles. Posteriormente abandonó el club rojillo y siguió su carrera deportiva, que prolongó hasta final de la temporada 2012/2013 en las filas del Reayo Vallecano, donde militó las últimas campañas de su carrera profesional

Andrija Delibasic (Nikšić, Montenegro, 1981) fue un futbolista rápido y de buen toque de balón y cuando se retiró decidió emprende su carrera como director deportivo y entrenador. A principio de 2023 conoció la noticia de que sufría cáncer, concretamente un tumor cerebral que le obligó a ser intervenido.

En una entrevista publicada por El Mundo Deportivo ese año, una vez operado, el jugador hablaba de su experiencia con la enfermedad. En el mes de octubre de 2023 explicaba: «Estoy bien, llevo casi un año con esto, desde que me dijeron mi diagnóstico. Cada tres meses tengo que hacerme una resonancia magnética en la cabeza para comprobar que todo está en orden y, de momento, está todo bien. Hago una vida mucho más sana, no como carne, no bebo alcohol. No sé cómo suena esto, pero estos siete meses han sido los mejores de mi vida. Estoy más tiempo con amigos, con personas que resultan positivas para mí, estoy más tiempo con mi familia…He sacado las cosas buenas de esto», explicaba.

Sobre su paso en el Mallorca indicaba también en esta misma entrevista cuáles fueron sus recuerdos. «El Mallorca fue mi primer equipo extranjero y Luis Aragonés, mi primer entrenador mítico. Dos días después de salir del Partizán, me encontré en Zaragoza jugando contra Finidi, Petete Correa, Leo Franco…Para mí era como un sueño estar entre tantos buenos jugadores. Estuve bastante bien en Mallorca, pero me encontré con un club en fase de transición que cambiaba muchas veces de entrenador. Yo tuve a Luis Aragonés, Benito Floro y Héctor Cúper en medio año. Pero jugamos bien, ganamos en el Bernabéu, yo le marqué dos goles al Barcelona y otros al Zaragoza, al Málaga, al Numancia…También el recuerdo es muy bonito. Luego me fui al Benfica y al Braga y sufrí una rotura de ligamento cruzado». Su lucha contra su enfermedad se ha prolongado hasta este mes de marzo de 2025.