Pablo Maffeo: el interés del Betis y un futuro otra vez incierto

Después de un periodo de calma, la relación que mantienen el Real Mallorca y Pablo Maffeo vuelve a estar suspendida en el aire. El jugador de Sant Joan Despí, que ya ha buscado más de una vez su salida del club bermellón, podría acabar este verano en las filas del Real Betis. Según avanzaba este lunes el diario Marca, el conjunto sevillano está muy interesado en el fichaje del lateral, que a su vez ya le habría dado el visto bueno a la operación al director deportivo de la entidad verdiblanca, Manu Fajardo.

El futuro de Pablo Maffeo es uno de los asuntos más recurrentes de la actualidad mallorquinista. Con contrato en Son Moix hasta 2027, el exfutbolista del Stuttgart acostumbrarse a dejarse querer verano tras verano. Hace dos temporadas no dudó en hacerle un guiño al Sevilla cuando salió a la luz un posible seguimiento del cuadro hispalense y en mayo del año pasado, en una entrevista con Jijantes, reconoció que le había trasladado al Mallorca su deseo de marcharse durante la transición de un curso a otro: «El club ya sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa el club. Cuando llegue el mes de julio y empiecen los movimientos ya veremos lo que pasa», señalaba en aquel momento. Una postura que cambió después con la llegada de Jagoba Arrasate. «Estoy más centrado. Ahora no quiero salir, la verdad», aseguraba tras el primer partido de Liga contra el Real Madrid. «Necesitaba un cambio y a lo mejor lo he tenido en el Mallorca», argumentaba.

El interés del Betis, uno de los equipos que ya se habían acercado a él en algún que otro momento, vuelve a poner en duda que Maffeo siga vistiendo de rojo y negro la temporada que viene y que agote su contrato como bermellón, algo que en cualquier caso parece poco probable. Si el club verdiblanco da un paso al frente y oficializa su apuesta por el jugador será la dirección deportiva que capitanea Pablo Ortells la que tenga la última palabra.