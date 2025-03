Lo barato sale caro, si no, que le pregunten a Jagoba

Chiquinho sólo ha sido capaz de superar al mítico Matthew Hoppe en minutos en el Real Mallorca. Igual soy muy pesado con el bueno de Francisco Jorge Tavares Oliveira, un tío que siempre tiene una sonrisa cuando pasea por Son Bibiloni, pero el portugués me parece el reflejo perfecto de lo que no se debe repetir. Cuando dejas algo para el final pasan estas cosas y muchas (o muchísimas) veces te acabas acordando. Sino que le pregunten a Arrasate cada vez que mira al banquillo. El preparado vizcaíno no hizo el segundo cambio ante el Espanyol hasta el minuto 84. Fue algo significativo.

Se nos vendió que el cedido por el Wolverhampton era seguido desde hace años y que incluso se había podido conseguir una opción de compra (muy importante, por cierto) para un futuro que no será de rojo y negro, más bien de amarillo y negro (si no deciden rescindirle, claro). Esto es algo que no se puede repetir. Y no meto a Valery porque con los dos goles lo podemos dar por amortizado, pero también traería tela. Los 40 puntos son un milagro en cuanto a plantilla, no en cuanto equipo. Es importante el matiz. Si el Mallorca quiere ir a Europa tiene que trabajar desde este mismo momento. El ‘4’ delante del ‘0’ ha encendido el cartel de ‘no hay excusas’. Ortells, que con aciertos y fracasos como todos ha cumplido todos sus objetivos hasta la fecha, debe ponerse el mono de trabajo. Si quieren ir a Europa tienen que empezar a memorizar la palabra ambición. Esto último también vale para Alfonso Díaz. Y trabajar para que Arrasate, el mejor fichaje de la temporada, no tenga sólo 14 o 15 futbolistas, claro.