El audio de la polémica en Son Moix

«Alejandro, te recomiendo una revisión para enseñarte y que valores una situación». Así empezó a cambiar definitivamente el partido de este sábado en Son Moix entre el Mallorca y el Espanyol. Abdón Prats acababa de fallar el segundo penalti de la tarde para su equipo y aunque casi nadie en el estadio había percibido nada extraño, el encuentro se había congelado al salir del balón del campo mientras el árbitro se llevaba la mano la oreja y escuchaba lo que le decían a través del pinganillo. Algo pasaba.

«Mira Alejandro te lo voy a ir explicando. Es una situación bastante compleja», le decía Del Cerro Grande a Quintero González. «¿Ves este jugador que está aquí?», le indican al colegiado. «Este jugador está dentro, no respetando los 9:15, ¿vale?», le añaden marcándo la imagen de Cheddira, situado en ese momento dentro del semicírculo del área, por delante del mallorquinista Valery Fernández. «Te la dejo seguir y valoras si el jugador que está dentro previene una ocasión de gol o no», le indican desde la sala VOR justo tras matizar que otros dos jugadores que podrían intervenir en la jugada, Valjent y Kumbulla, «están en el aire y por lo tanto no contabilizan».

La indicación clave llega a continuación: «En este momento sería cuando él participa y ha penetrado», le recuerdan al árbitro cuando Cheddira controla el balón para aplacar el peligro de gol tras el rechace del remate de Valjent, que como el primer lanzamiento de Abdón, había sido detenido por el portero del Espanyol, Joan García. «Perfecto, pues yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y vamos a repetir el penalti, ¿vale?», responde el canario Quintero González.

La repetición del penalti la ejecutó Vedat Muriqi, que en una tarde aciaga no falló su segundo lanzamiento y acabó marcando el gol de la victoria para un Mallorca que ya puede pensar en la pelea por Europa tras dejar apalabrada la permanencia.