Jagoba Arrasate: «Ahora tenemos diez partidos para soñar»

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, dijo que hay que poner en valor el triunfo ante el Espanyol y que si bien el equipo tiene 40 puntos, todavía queda uno para sellar definitivamente el objetivo, pero reconoció que con el 4 delante, ahora toca soñar. «Hay que valorar la victoria. Cuesta mucho ganar y cuando te pones por detrás en el marcador mucho más, después del gol del Espanyol el equipo ha ido con todo, la afición nos ha ayudado. Puedo entender el sentir del Espanyol. Si estuviera en esa situación me quejaría, sobre todo al final, con la última polémica, pero si entran dos jugadores uno de cada equipo se tiene que repetir el penalti», declaró. «Al final se rearbritra mucho, hay mucho tiempo de incertidumbre. No sabíamos si Joan García se había movido y luego revisaban una posible invasión y es lo que nos han dicho. Es el fútbol moderno que no nos gusta», admitió el entrenador del Mallorca.

Sobre si ahora se puede pensar ya en Europa, el entrenador fue claro: «Estoy muy cansado y muy contento. Tiene mucho mérito remontar el partido, estadísticamente no nos han tirado a puerta y nos hemos puesto cero a uno, pero nos falta mantener la portería a cero y nos cuesta hacer dos goles incluso con penalti. ¿Si estamos salvados?, no todavía nos falta un punto, un empate por ahí, ¿nos sentimos salvados? Bueno... vamos ahora al parón y tenemos diez paridos para soñar», manifestó. Respecto al partido, Arrasate indicó: «Nos hemos enfrentado a un rival que está muy bien, han pasado pocas cosas en la primera parte, tienes un poco de miedo a no dejar espacios y con el gol no tienes nada que perder y vas a tumba abierta. Tuvimos más presencia en el área, jugamos por bandas y generamos ahí delante. En el primer tiempo estuvimos más comedidos y por debajo del marcador hemos ido a por todas con la ayuda de la afición», reflexionó Arrasate. También habló sobre la buena actuación de Asano. «Durante gran parte de la temporada no le tuvimos y ahora ya estáis viendo lo que nos da, nos da goles, es incisivo y aprovecha muy bien los espacios, hace un gran remate y nos ayuda a empatar y ha encendido al público y puesto el campo cuesta abajo», dijo. Vedat Muriqi ha sido también un claro protagonista del encuentro. «Marca un gol y no se viene abajo luego tira un penalti y lo falla y posteriormente en el noventa vuelve a tirar y a marca. Si tenemos 40 puntos es por todos, por Muriqi, Asano, Abdón, Larin, por todos». Los minutos finales fueron una tortura de sufrimiento por todo lo que iba sucediendo. «Tienes la sensación de que no es el día, que no vas a ganar y ahí es donde hay que insistir y ser frío, íbamos por todo y en algún desajuste nos podían generar peligro. Había que tener equilibrio para no desajustarnos. Con el dos a uno no quería quitar a Muriqi ni a Abdón para no echarnos atrás. Teníamos que insistir y jugar en campo rival y no meternos atrás», desveló. Darder tuvo otra vez un papel muy importante en el encuentro. Sobre él dijo: «El contexto no es fácil cuando estás en esta atmósfera, pero si algo tiene Sergi es personalidad, él ha cometido errores, pero ha seguido insistiendo consciente de que de sus botas podían surgir ocasiones para nosotros en ese perfil izquierdo cuando se giraba y centraba nos estaba dando esa sensación de peligro y me alegró por él, esa ovación seguro que le habrá gustado y sale reforzado del partido».