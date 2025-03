Manolo González: «Perder de esta manera toca mucho los cojones»

Manolo González, entrenador del Espanyol, se mostró muy enfadado por la actuación arbitral de Quintero González en el encuentro disputado en Son Moix. «Lo que ha sucedido nos saca del partido, es imposible que no te saque de un partido todo esto y al final hemos perdido un partido que no tocaba perder. Hablando claro y en catalán, perder de esta manera toca mucho los cojones», manifestó el entrenador del Espanyol.

«Si digo lo que pienso no vuelvo a entrenar más. Todos lo hemos visto, como condiciona el encuentro y hasta el primer penalti está controlado y a partir de aquí se dan situaciones extrañas. La última, descuentan ocho minutos y se acaba el partido en el 98. Corresponde el club dar un paso adelante en este aspecto y hacer algo. Ya no sabes qué tienes que hacer en el área», declaró.

«El segundo penalti no lo es y a partir de aquí, todo lo que ha pasado no lo he visto en mi vida, la verdad», manifestó el técnico del Espanyol. «Son antecedentes que vienen de hace dos años, estamos muy dolidos y nos marchamos con cara de imbécil. Hay que trabajar tranquilos y preparar el siguiente partido. No ha habido pérdida de papeles por parte de ningún jugador y al final esto ha sido bueno», reflexión el entrenador del Espanyol.

«No hablo del rendimiento del Mallorca, no entro a valorar esto, entro a valorar que el partido el árbitro lo condiciona, nos saca del partido». «Creo que esto no se ha visto nunca, a mí no me ha pasado nunca», recordó.