Hoy puede ser un gran día para el Real Mallorca

La de este sábado no es una jornada cualquiera. Es un día para salvación, una fecha clave en la que se puede concretar el primer objetivo del curso, ese del que se empezó a hablar en julio y que no era otro que atar la permanencia en el menor tiempo posible de jornadas. Hoy es el día, pero no será una tarde fácil de fútbol. El Mallorca se enfrenta a un Espanyol al alza, que ha ido esta temporada de menos a más y que es competitivo tanto dentro como fuera de casa. Era mejor otro rival para una tarea como la de hoy, pero el destino quiere que sea el conjunto de Manolo González.

Mallorca y Espanyol se mide hoy (Son Moix, 16:15 horas, Movistar La Liga) con objetivos opuestos. Lo baleares buscan cerrar el primer reto del curso mientras que el Espanyol anda todavía metido en la lucha por sumar puntos que le distancien del vagón de cola. El Mallorca superó un mes y medio difícil para volver a encadenar una buena racha de cinco partidos sin perder, pero además, también ha mejorado sus prestaciones y ha vuelto a recuperar durante muchos minutos la fiabilidad de la que hizo gala en la primera vuelta. Otra cosa son los resultados y las dificultades para cerrar los partidos y a su vez la portería. Le castigan en exceso los goles que encaja y en un equipo que no marca mucho eso siempre es un problema. Sin embargo, la evolución y progresión es más que evidente en el equipo de Arrasate, que hoy podrá contar con toda la plantilla a excepción de Copete. El Espanyol por su parte también viene de firmar una racha de tres partidos sin perder, aunque con dos empates en casa, lo que le ha impedido dar el salto de calidad necesario para vivir algo más tranquilo. Sin embargo, Manolo González, al igual que Arrasate, ha imprimido su sello en el equipo, que es competitivo tanto en su estadio como fuera. De hecho sus virtudes empiezan a ser más evidentes que sus defectos y eso siempre es motivo de preocupación. También el Mallorca está en esa línea de rescatar la personalidad que perdió en el mes de enero. Los pasillos de seguridad que decía Aragonés están funcionando bien. Valjent y Raíllo; Darder y Dani y Muriqi junto a Asano son ahora muy importantes para este equipo. Si ellos funcionan, el grupo da un paso adelante y en este partido será fundamental como muy bien apuntó Arrasate jugar en campo rival. El Espanyol es un equipo con un concepto defensivo muy claro y que ejecuta francamente bien y a esto hay que añadir su capacidad para salir a la contra con una rapidez endiablada. Desde que se marchó Sergi Darder, el equipo se vio en la necesidad de cambiar su hoja de ruta y renunciar algo más a tener el balón para ser más prácticos y verticales y ese plan está poco a poco funcionando. A partir de ahí los espacios tienen que delimitarse al máximo por parte del Mallorca y será necesario ser generosos en las oportunidades ante uno de los mejores guardametas de la Liga como es Joan García. El conjunto blanquiazul llega a la Isla sin Pol Lozano por sanción y sin Pacheco, Gragera, Pablo Ramón y Tejero, lesionado. Samu Costa y Morlanes han ido acumulando minutos y presencias en el campo y son más alternativas en la zona ancha del campo. Pueden darse alguna variable, pero seguramente el técnico bermellón apostará por un once con Greif en la portería; Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica en defensa, con Mascarell, Morlanes o Samu Costa y Darder en la zona ancha y un tridente que podría ser el formado por Asano, Muriqi y Dani Rodríguez. A partir de ahí hay que esperar al desarrollo del encuentro para conocer si este plan se mantendrá más minutos o por el contrario hay que variarlo. El equipo precisa de ayuda porque batallas como esta necesitan de todo el calor posible desde la grada. Hay mucho en juego. Ni más ni menos que la salvación y eso es un botín enorme con vistas al inmediato futuro de la entidad bermellona. Con la permanencia en el bolsillo será tiempo para pensar en metas mayores, pero ya con la seguridad de que el próximo curso el equipo seguirá en la máxima categoría.