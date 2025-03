Jagoba Arrasate: «Pido a la afición que venga a jugar el partido con nosotros»

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, ha pedido a la afición del conjunto bermellón que este sábado en el encuentro que enfrentará a su equipo ante el Espanyol no solo venga a apoyar al conjunto rojillo, ha ido más allá en su petición. «Yo acabo de llegar y qué le voy a pedir yo a la afición. La cantidad (de gente) es muy importante, pero a veces la calidad también, que los que vengan, que ojalá sean muchos, que vengan enchufados y que no vengan a ver el partido sino que vengan a jugar el partido con nosotros, es el último esfuerzo antes del parón y esperemos que antes de las seis lo podamos celebrar juntos y tengamos un parón fantástico todos», manifestó el entrenador del Real Mallorca.

El técnico admitió que el equipo está mejor que fechas anteriores y que todavía hay margen de mejora porque el gran objetivo es dejar la portería a cero, algo que no se ha conseguido durante este año 2025. «En la primera vuelta hemos ganado partidos por uno a cero y necesitamos esa eficacia delante y si no la tenemos hay que ser más solventes para que el rival no te marque goles. En casa tenemos margen de mejora. No hemos sido capaces de sostener el resultado y hay que tratar de no dar opción al rival. No somos un equipo mucho mejor que el Espanyol».

Sobre el encuentro ante el conjunto blanquiazul y las polémicas que envolvieron los encuentros ente ambos conjuntos años atrás, el técnico indicó: «Yo me llevo muy bien con Manolo (entrenador del Espanyol), pero es cierto que años atrás desde la distancia viví esos momentos de tensión que se generaron, los dos equipos en Segunda, siendo favoritos al ascenso, pero esto va quedando un poco atrás. Es un partido importante y tenemos muchas ganas de ganar, además en la ida nos ganaron, hicimos un encuentro muy malo y es uno de los peores que jugaron. No superaron y no nos dejaron jugar y hay que aprender de ello. Está en un gran momento, es competitivo, fuera le estaba costando y ahora fuera también es competitivo y hay que hacer las cosas bien para ganar», manifestó.

Respecto al rival añadió que «es un equipo que tiene las señas de identidad muy claras y lo que mejor hace son las transiciones, roban y salen, tienen buen balón parado y el partido requiere paciencia, pero no es ritmo, lento, hay que jugar en campo rival y equilibrados porque si nos exponemos y damos espacios, tendremos problemas», reflexionó.

El partido ante el Espanyol es uno de los que restan para jugar en casa y no se pueden escapar los puntos porque todos los objetivos que uno se marque pasa por lograr triunfos en casa. «Casi todo pasa por Son Moix, tenemos cinco partidos en casa y hay que ir a fuego en estos encuentros y tenemos que jugar juntos, tanto nosotros como la afición —insistió—. Creo que dependerá mucho de los cinco partidos dónde podemos estar a final de temporada. El equipo empezó muy mal fuera de casa, pero está siendo competitivo, está sumando y la clave o el salto está en los partidos de casa», aseguró.

El técnico recupera para la convocatoria a Domenech y tiene la baja de Copete. Al respecto indicó que todos los que arrastraban molestias están bien, caso de Muriqi y de Dani y respecto a los jugadores que menos minutos tienen, aseguró que «todos los jugadores son importantes y lo bueno es que recuperamos a jugadores como Manu o Samu y vamos a ver cuál es el mejor once, pero en ocasiones empezamos con uno y los cambios serán importantes y por eso es importante tener a todo enchufados», dijo Jagoba Arrasate.

En relación a la situación de Abdón Prats, que manifestó a IB3 TV su contrariedad por la situación que está viviendo en el Mallorca y el rol que desempeña en el equipo, Arrasate entendió que un futbolista, cuando no juega, «no está contento y tiene que ser así». Sin embargo, destacó su capacidad de animar en todo momento al grupo destacando que esun capitán «que ayuda en todo». «Me fastidiara más que estuviera contento de no tener lo minutos que entiende que debe tener. A mí me toca estar con él, animarlo, ver un poco dónde puede mejorar y qué es lo que tiene que hacer. Le tengo una gran estima, creo que él a mí también, pero yo soy el entrenador y tengo que tomar decisiones. Puede ser que eso le afecte, seguramente sí porque al final somos personas, pero no es un futbolista que lo exteriorice hacia afuera y hace un esfuerzo en querer estar, animar y dar un paso al frente», dijo el entrenador del Mallorca.

Sobre las declaraciones de Vedat Muriqi a la cadena Ser en las que indicaba que hacía medio año que había pedido renovar por el Mallorca «pero hasta ahora no hay nada». El entrenador dijo que no está preocupado porque termina contrato en 2027 «como yo y preocupado no estoy». «No es una situación urgente y todo tiene sus procesos y sus momentos», manifestó.

En relación a una de las acciones más polémicas de la temporada, el penalti anulado a Julián Álvarez del Atlético de Madrid en el partido contra el Real Madrid correspondiente a la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final, el entrenador dijo: «No vi menos de cien veces la acción y en el momento te sorprende un poco, la regla es clara, luego te llegan un montón de imágenes donde no lo ves claro y luego parece que sí, pero es muy mala suerte y creo que, como ha pasado en un partido Atlético de Madrid-Real Madrid en Champions, creo que van a cambiar la regla porque ya me dirás qué ventaja saca el delantero de esa acción, de una acción de infortunio y por tanto a esa regla creo que hay que cambiarla y esto sirva para algo, aunque el daño ya está hecho».