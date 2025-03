Abdón Prats: «No me gusta el papel que tengo este año en el equipo»

Abdón Prats no está pasando por su mejor temporada y es que su papel ha pasado a un segundo plano en el Mallorca durante este año. Pocos minutos y pocas oportunidades para demostrar el nivel que tiene y eso le ha hecho replantearse las cosas.

Así se mostraba en declaraciones a IB3 en las que reconocía que no le gusta el papel que tenía y tiene en el equipo esta temporada y no ha descartado la idea de salir del club, algo que ha pasado por su cabeza en varias ocasiones. «He recibido ofertas, algunas de ellas en primera división que me han hecho replantearme la idea de quedarme y retirarme aquí. Son ofertas que te planteas, las estudias y dices, algo bien estoy haciendo si llega el interés de otros equipos, también llegaron ofertas desde Japón. Al final lo relacionas con la salud mental y sigo aquí ya que la idea es retirarme en el Mallorca como he dicho siempre. Pero si llega un momento en el que veo que me está afectando a mi salud, que es algo que repercute en el rendimiento deportivo, tendré que decidir que debo hacer».

Apela también a la afición que ha estado y le ha apoyado en todo momento pese a los momentos de altibajos que sufrieron la temporada pasada y en la actual 24/25. «Todo ese proceso nos ha ayudado y me ha ayudado a crecer como deportista y como persona. La gente nos ve como robots y también sentimos en todo momento, tanto cuando va bien como cuando va mal».