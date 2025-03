Muriqi: «Pedimos hace seis meses renovar el contrato, pero hasta ahora no hay nada»

El delantero del Real Mallorca, Vedat Muriqi, habló este miércoles, entre otros asuntos, sobre su renovación en el club, donde tiene contrato hasta 2027. Lo hizo en el programa Ser Deportivos Baleares, donde reconoció: «Hemos pedido hace seis meses renovar el contrato. Hasta ahora no hay nada», y que hubo una oferta en el mercado de invierno: «Sí, hubo algo con Turquía para volver».

El kosovar, ya recuperado del golpe del pasado fin de semana ante el Athletic Club, estará disponible para Jagoba Arrasate para el encuentro de este sábado ante el RCD Espanyol en Son Moix. «Pensaba que era un ligamento y estaba asustado. Por suerte, solo fue un golpe en rodilla», aclaró el jugador.

El Real Mallorca ocupa actualmente la séptima posición con 37 puntos en la Liga, por lo que, en caso de confirmarse la plaza extra para el fútbol español y si la competición concluyera hoy, el conjunto de Arrasate disputaría la Europa League. Muriqi sabe que «el primer objetivo es conseguir los puntos de permanencia», pero no esconde que entre los jugadores hablan de la competición europea. «Personalmente, creo que las cosas se están dando para quedar en Europa. Perdemos nosotros y también pierden los que están detrás de nosotros. No será fácil».

El delantero bermellón ha hablado también sobre su falta de gol, respecto a otras temporadas. «Si me volviese loco porque no marco goles estaría muy enfadado. De verdad, no me importa marcar tantos goles. Lo principal es ayudar al equipo. Yo sigo igual que el año pasado, pero no siempre se puede dar. Las expectativas están muy altas por esos quince goles», ha comentado en la Cadena SER.

Vedat Muriqi también habló sobre sus expulsiones y comentó en la tertulia: «¿Tengo que gritar para que me piten una falta? Cuando intento meter el cuerpo y el defensa grita, le pitan siempre. Tengo problemas con los árbitros. ¿Cómo lo arreglo? No tengo ni idea». Con respecto a la expulsión ante la UD Las Palmas por dirigirle una peineta a un jugador canario reconoció: «Sentí vergüenza de la peineta. Tengo dos hijos. No me gusta eso, por eso hice la publicación para pedir disculpas. Podría decir que salió el niño pequeño que tengo dentro».