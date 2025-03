El Mallorca ya pone el punto de mira en el encuentro de este próximo sábado ante el Espanyol en Son Moix. Y se marca un reto, el de que sean 21.000 los seguidores que pueblen las gradas del estadio en un encuentro que, de ganar, significaría dejar sellado el primer gran objetivo del curso como es la permanencia. Respecto al encuentro del próximo sábado frente al Espanyol, Jagoba Arrasate lo calificó de «fundamental» con vistas a dar por cerrado el primer gran objetivo de la temporada. «Se junta un poco todo. Ahora tenemos 37 puntos y frente al Espanyol jugamos un partido muy importante porque de ganarlo nos situaríamos con 40 y siempre pienso que cuando pones el 4 por delante el objetivo lo tienes tocando con las manos y antes del parón ganar, faltando diez jornadas, nos iríamos con un subidón terrible. Todos tenemos que entender que el partido del sábado es importante, la afición también tiene que entenderlo así, es un buen horario (16:15 h) y esperemos que sea un buen día», manifestó el entrenador del Mallorca.

De momento Jagoba no piensa en nada más que no sea la salvación y evita hablar de Europa. «Me podéis preguntar, pero yo seguiré diciendo que tenemos un objetivo muy marcado y cuando lo consigamos no tendremos ni reparos ni miedos a hablar, pero vamos primero por la A, después por la C y así consecutivamente. Estamos muy cerca de la permanencia y lo primero es atarla porque creo que el Mallorca tiene que celebrarla todos los años. Eso es lo primero y a partir de ahí si podemos soñar, ojalá».

Arrasate dijo que la perspectiva del partido ante el Athletic «no ha cambiado mucho». «Llevamos a cabo un buen partido, el que nos interesaba porque se jugó más a lo que nosotros queríamos y al final uno se va con ese regusto de no poder aguantar un poco más el resultado a favor y también esa ocasión de Samu que no entró y de la última jugada -en alusión al penalti sobre Dani Rodríguez- no vamos a hablar», indicó.

El entrenador del Mallorca indicó que desde el punto de vista deportivo los jugadores se encuentran bien, incluido Muriqi. «Solo tiene un golpe, hoy estaba ya bien, el domingo se le acumuló un poco todo, el golpe, la fatiga, pero todo está bien», subrayó.

Por su parte el CEO de Negocio del club, Alfonso Díaz, también aprovechó la reapertura de la tienda del Mallorca para hacer un llamamiento especial a la hinchada del Real Mallorca. «El partido ante el Espanyol es muy importante porque podemos llega a los 40 puntos y necesitamos otra vez a nuestra afición. Tenemos una media de entrada esta temporada de 20.000 aficionados, que es el récord de la historia del club en cuanto a medias del año. Este sábado pedimos a los aficionados, a los abonados, que apoyen al equipo, es un momento muy importante de la temporada y necesitamos el aliento y que presionen y aprieten en los minutos finales del partido».

Alfonso Díaz se atrevió incluso con un reto a la hora de pronosticar la cifra de aficionados que se espera este sábado en Son Moix. «El reto es llegar a los 21.000 abonados y vamos a ponernos entre todos a trabajar para disfrutar de una gran entrada. Nosotros somos ambiciosos y tenemos los pies en el suelo y ahora lo que importa es conseguir los 40 ó 42 puntos y a partir de ahí mirar hacia arriba. ¿Si el club está preparado para jugar en Europa? Es una pregunta que cuando llegue el día se verá, pero la entidad lleva trabajando desde hace nueve años en que hay que dar pasos adelante sólidos y estar preparados a nivel de club, de estructura, de equipo...van llegando esas etapas. Hemos jugado una final de Copa, una Supercopa, estamos metiéndonos en el top ten y vamos dando pasos para ser un club sólido en Primera División. A partir de ahí lo que venga estaremos preparados».