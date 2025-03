En realidad llega un momento en el que no sabes lo que quieres, en la vida y en el fútbol. En la vida pasa mucho, pero en el fútbol también. Y yo creo que es lo que le pasa al mallorquinista. En realidad sabe que no hay plantilla para más, que es un milagro que con casi el mismo bloque de hace dos años el equipo esté peleando ahí arriba, tan lejos del descenso. Pero sin saber muy bien por qué, los mismos que lloraron en Miranda de Ebro un descenso a Segunda B, hoy son los que no se conforman con un punto ante Sevilla o Alavés. Y no lo dan por bueno eh, no hay forma.

El verdadero milagro se viene consumando desde que LGP devolviera el equipo a Primera y se viene certificando que es digno de obra divina, después de haberse salvado en El Sadar gracias al Antiguo Testamento y con un gol de Grenier (mucho cuidado), conseguir pelear casi por meterse en Europa el segundo año, meterse en una final de Copa del Rey el tercero y hoy estar donde estamos. Ese es el milagro. Basta con mirar lo que pasa con los equipos que suben a Primera, lo que le pasó al Mallorca cuando regresó con Vicente Moreno, o lo que les ocurre a Levante o Eibar que no han vuelto a tocar pelo; o revisar lo que les sucede a nuestros amigos de Huesca, Almería o Elche. Por no hablar del Valladolid, que ya vuelve a estar camino de La B. Espero que el punto de ayer les supiera a gloria, porque lo fue y mereciendo incluso más que el Athletic, por mucho que nos cuenten que ellos pensaban en lo de la Roma. Empatar a San Mamés ya es una demostración de que este equipo va muy en serio. Una pena lo de Robert Navarro. Aunque no brilló en su último partido contra el Deportivo Alavés, perderse dos meses al futbolista más desequilibrante (cuando ha querido) y más divertido en el campo, no suena muy alentador para los partidos que quedan y para la gente que paga los tickets.